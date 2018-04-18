Преимущества углеводного чередования

Существует огромное множество диет. Одни из них предлагают исключить углеводы, что приводит к плохому настроению и «сушке» мышц. Кроме того, из рациона исключаются не только сладкое и мучное, но и все, что содержит крахмал. Диетологи рассказали сайту МедикФорум, что низкокалорийные диеты предлагают избавляться от жирной пищи, что приводит к ухудшению состояния кожи, ломкости волос и ногтей. Вдобавок ко всему, ваш организм, из-за недостатка жира, начинает опять его накапливать. Такая диета абсолютно не способна помочь в борьбе с лишним весом людям, которые страдают большой выработкой инсулина. Этот гормон способствует накоплению жира. Большую популярность стало приобретать углеводное чередование. Эта диета предполагает манипулирование количеством белков и углеводов, поступающих в организм. Любой промежуток времени делим на четырехдневные циклы. 1-2 день — низкоуглеводные: углеводы — 0, 5г/кг, белки — 4г/кг; 3 день — высокоуглеводный: углеводы — 6г/кг, белки — 1-1, 5г/кг; 4 день — умеренный: углеводы — 3г/кг, белки — 2-2, 5г/кг. В 1 и 2 день организм сжигает имеющиеся углеводы и переходит к сжиганию жира. К концу 2 дня «остатки топлива» заканчиваются. Чтобы организм не перешел на использование мышечных клеток, на 3 день (высокоуглеводный) мы «подкидываем дровишек» в виде углеводов. К 4 дню организм не знает, какой еще стресс его ждет. Он продолжает сжигать жиры и накапливает углеводы. При использовании этой диеты, не ждите уменьшения веса на 5 день, но и не стоит паниковать, увидев, что стрелка весов не сдвигается с места. Просто высокое потребление углеводов на 3 день задерживает в вашем организме большое количество жидкости. И именно ее вам покажут весы. Что касается физических нагрузок во время данной диеты, то лучшим вариантом будет тренировка на 4 день цикла. Несомненным плюсом этой диеты является то, что вам не надо полностью отказываться от чего-либо. Вы просто составляете свое меню, в которое включаете нужные вам продукты. Таким образом, ваше психическое состояние так же не пострадает. Еще одним немаловажным плюсом является то, что эта диета поддается корректировке. То есть вы можете увеличить количество низкоуглеводных или высокоуглеводных дней и т. д. Таким же образом можно обыграть потребление компонентов диеты. Например, количество белка оставлять неизменным, манипулируя только потребляемыми углеводами. Ранее ученые назвали преимущества лысых мужчин.