Кислоты для кожи: что нужно знать

Кожа естественным образом обновляет миллиарды клеток каждый день. Говорят, что 90% домашней пыли составлено из мертвых клеток кожи. С возрастом этот естественный процесс линьки замедляется или останавливается из-за многих факторов, таких как повреждение от солнца, сухая кожа, жирная кожа, генетика или расстройства кожи. Результатом этого является грубая, сухая и шелушащаяся кожа, забитые поры, пигментные пятна и неровный тонус кожи.

Эксфолиация (скрабирование) является ключевым фактором в поддержании баланса кожи. Избавление от накопившихся мертвых клеток на поверхности кожи может быть очень значимым в борьбе с акне и другими проблемами.

Эксфолиация помогает вашей коже выглядеть моложе, способствует кровообращению и кровообращению, способствует производству коллагена и улучшает общее состояние кожи. С таким количеством продуктов для отшелушивания, как понять, что использовать и что подходит для вашего типа кожи и необходимости? Чтобы лучше понять, что использовать, мы должны сначала понять, как эксфолиант работают, и какие типы кожи и условия подходят для каждой категории. AHA и BHA кислоты — это химические пилинги, когда, к примеру, пилинг с какими-либо отшелушивающими физическими элементами можно будет назвать скрабом.

В чем разница между AHA и BHA?

Альфа-гидроксикислоты (AHA) — это кислоты, полученные из природных веществ, таких как сахарный тростник, молоко, виноград и т. д. Они работают путем плавления межклеточного клея, который удерживает наши клетки кожи вместе. AHA — это водопоглощающие и водорастворимые кислоты, а их молекулярная структура мала. AHA являются предпочтительными для поврежденной солнцем и сухой кожи, потому что они отслаивают клетки на поверхности кожи и имеют дополнительное преимущество, также улучшая содержание влаги. Главное отличие заключается в том, что они не проникают так глубоко, как BHA, и эффект ощущаются на поверхности кожи.

AHA отлично подходят для омоложения стареющей кожи. Но при этом с ними стоит быть осторожными — летом химические пилинги, а особенно с AHA-кислотами использовать нежелательно, но если это необходимо, то после этого следует нанести мощный солнцезащитный крем.

С другой стороны, бета-гидроксикислота (BHA) — кислота, подходящая более жирной коже. Возможно, вы о ней уже слышали — по сути, это салициловая кислота. BHA предпочтительнее для жирной, проблемной кожи и для лечения угрей и черных точек. BHA может пройти через себум, который забивает поры и помогает нормализовать кожу. У BHA есть противовоспалительные и антибактериальные свойства. Иногда BHA предпочитают тех, кто борется с розацеа. Однако не все с розацеа могут терпеть эксфолиант. Лучше экспериментировать с продуктом BHA, чтобы узнать, как реагирует ваша кожа. Вероятно, вы увидите меньше покраснений и более гладкую поверхность.

Если вы решите воспользоваться такими продуктами, используйте их отдельно, чтобы предотвратить воспаление и раздражение кожи. AHA-кислоты рекомендуется использовать утром, а BHA, напротив, вечером. Продукты с содержанием этих веществ надо наносить после использования тонера, но до нанесения крема.

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