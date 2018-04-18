Ещё
Почему не нужно принимать душ каждый день
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему не нужно принимать душ каждый день 

МедикФорум 51 минуту назад
Фото: МедикФорум
Людям не нужно принимать душ каждый день, как подчеркивают эксперты. Эта привычка увеличивает риск опасных для здоровья и жизни инфекций.
Для многих из нас ежедневный прием душа является обычной гигиенической процедурой, которой мы придерживаемся долгие годы. Однако эксперты из Университета Джорджа Вашингтона полагают, что прием душа каждый день увеличивает риск развития инфекций.
В частности, данная привычка снижает степень увлажнения кожи, заставляя ее становиться более сухой и потрескавшейся. А это открывает входные ворота бактериям. Многие люди ежедневно принимают душ, ошибочно полагая, что тем самым они снижают риск различных болезней.
В реальности ежедневный душ не делает ничего кроме удаления не очень приятного запаха тела. Кожа человека содержит ценные масла, вырабатываемые натуральным образом, и их удаление с помощью горячей воды нарушает баланс «хороших» бактерий, которые поддерживают иммунную систему человека. Эффективным для здоровья и безопасным для поддержания этого бактериального баланса будет прием душа с периодичностью один-два раза в неделю.
Естественно, что в жаркие дни, когда люди обильно потеют, душ можно принимать чаще, но не всегда использовать для этого сильные моющее средства. Иногда бывает достаточно просто сполоснуть тело водой.
«Наше тело является хорошо смазываемой машиной, и многие люди нарушают этот процесс, — говорят ученые. — Есть ситуации, при которых ежедневный душ не опасен, однако он рекомендуется только в том случае, если кожа является здоровой и хорошо увлажненной. Во время приема душа не нужно покрывать всё тело мылом, сосредоточьтесь только на самых неприятно пахнущих зонах вроде подмышек и ступней. Людям с сухими волосами вообще можно их мыть один раз в несколько недель, а тем, у кого есть проблемы с кожей головы вроде перхоти шампунь показан два три раза в неделю».
МедикФорум: последние новости
Так ли полезны фрукты? Какие специи лечат грипп и простуду Как приучить себя вовремя ложиться спать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников3
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии71
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст4
Седокова пришла на вручение премии в занавеске16
Снимки Тарасова с женой считают показухой2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение