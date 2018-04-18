Почему не нужно принимать душ каждый день

Людям не нужно принимать душ каждый день, как подчеркивают эксперты. Эта привычка увеличивает риск опасных для здоровья и жизни инфекций.

Для многих из нас ежедневный прием душа является обычной гигиенической процедурой, которой мы придерживаемся долгие годы. Однако эксперты из Университета Джорджа Вашингтона полагают, что прием душа каждый день увеличивает риск развития инфекций.

В частности, данная привычка снижает степень увлажнения кожи, заставляя ее становиться более сухой и потрескавшейся. А это открывает входные ворота бактериям. Многие люди ежедневно принимают душ, ошибочно полагая, что тем самым они снижают риск различных болезней.

В реальности ежедневный душ не делает ничего кроме удаления не очень приятного запаха тела. Кожа человека содержит ценные масла, вырабатываемые натуральным образом, и их удаление с помощью горячей воды нарушает баланс «хороших» бактерий, которые поддерживают иммунную систему человека. Эффективным для здоровья и безопасным для поддержания этого бактериального баланса будет прием душа с периодичностью один-два раза в неделю.

Естественно, что в жаркие дни, когда люди обильно потеют, душ можно принимать чаще, но не всегда использовать для этого сильные моющее средства. Иногда бывает достаточно просто сполоснуть тело водой.

«Наше тело является хорошо смазываемой машиной, и многие люди нарушают этот процесс, — говорят ученые. — Есть ситуации, при которых ежедневный душ не опасен, однако он рекомендуется только в том случае, если кожа является здоровой и хорошо увлажненной. Во время приема душа не нужно покрывать всё тело мылом, сосредоточьтесь только на самых неприятно пахнущих зонах вроде подмышек и ступней. Людям с сухими волосами вообще можно их мыть один раз в несколько недель, а тем, у кого есть проблемы с кожей головы вроде перхоти шампунь показан два три раза в неделю».