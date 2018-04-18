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Кофе с молоком может быть опасен для здоровья
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Кофе с молоком может быть опасен для здоровья 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Диетологи выступили с мнением о том, что сочетание компонентов, присутствующих в составе кофе, и молока может оказаться слишком сложной для пищеварения комбинацией.
В процессе усвоения кофе с молоком могут возникнуть проблемы с желудком, — об этом предостережении специалистов пишут «VistaNews». По словам диетологов, молоко добавляют в кофе для смягчения вкуса, а также будоражащего эффекта кофеина, — но такой напиток способен по-своему подействовать на организм и самочувствие человека.
«В кофе присутствуют вещества танины, которые ускоряют обмен веществ при попадании в организм человека. Кальций из молока в свою очередь дает собственный эффект. Соединение двух сложных компонентов вместо пользы делает напиток слишком «тяжелым»,
— сообщили специалисты.
Отметим, что исследование, проведенное сотрудниками Института Бейкера в Австралии, показало, что употребление кофе способствует улучшению состояния сердечной мышцы и защищает от развития фибрилляции предсердий.
Позитивный эффект напитка проявлялся даже когда его пили люди, перенесшие инфаркт. Ранее МедикФорум писал о том, какое количество кофеина по мнению ученых действительно идет на благо здоровью.
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