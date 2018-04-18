Кофе с молоком может быть опасен для здоровья

Диетологи выступили с мнением о том, что сочетание компонентов, присутствующих в составе кофе, и молока может оказаться слишком сложной для пищеварения комбинацией.

В процессе усвоения кофе с молоком могут возникнуть проблемы с желудком, — об этом предостережении специалистов пишут «VistaNews». По словам диетологов, молоко добавляют в кофе для смягчения вкуса, а также будоражащего эффекта кофеина, — но такой напиток способен по-своему подействовать на организм и самочувствие человека.

«В кофе присутствуют вещества танины, которые ускоряют обмен веществ при попадании в организм человека. Кальций из молока в свою очередь дает собственный эффект. Соединение двух сложных компонентов вместо пользы делает напиток слишком «тяжелым»,

— сообщили специалисты.

Отметим, что исследование, проведенное сотрудниками Института Бейкера в Австралии, показало, что употребление кофе способствует улучшению состояния сердечной мышцы и защищает от развития фибрилляции предсердий.

Позитивный эффект напитка проявлялся даже когда его пили люди, перенесшие инфаркт. Ранее МедикФорум писал о том, какое количество кофеина по мнению ученых действительно идет на благо здоровью.