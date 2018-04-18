Медики назвали причины постоянного желания есть

Почему все время хочется есть? По мнению ученых за постоянным голодом и тягой к еде часто скрываются причины эмоционального свойства, гормоны и несбалансированное питание. Составленный специалистами список факторов, провоцирующих постоянное желание что-то есть, опубликовало издание Health info. Вот какие причины по мнению экспертов толкают нас на переедание: Избыточное потребление углеводов. Чаще всего их источниками становятся сладкое и выпечка. Усвоение содержащихся в них быстрых углеводов сопряжено со скачками сахара в крови. Когда показатели сахара падают, возникает сильный голод. Совет врачей: есть больше клетчатки, белка и здоровых жиров. Позднее засыпание. При недостаточно качественном сне в организме снижается уровень гормона лептина, ответственного за чувство насыщения. Одновременно усиливается синтез грелина, с которым связано чувство аппетита и голода. Совет врачей: нужно стараться засыпать не позже 23:00 и спать не менее 7-8 часов. Много кофе и алкоголя в рационе. Тут все просто. И кофеин, и спиртные напитки взбадривают аппетит, одновременно алкоголь притупляет функции контроля. Кстати, стимулируют чувство голода также квашеные, соленые и маринованные овощи. Недостаток воды. Если человек пьет мало чистой воды, он может испытывать частое желание есть, поскольку еда для организма тоже является источником необходимой влаги. Совет врачей: заведите привычку начинать каждый день с одного-двух стаканов теплой воды и выпивать по стакану воды перед каждым приемом пищи. Стресс. В условиях эмоционального напряжения гормоны стресса посылают в мозг специфические сигналы. В поисках энергии для спасения мозг заставляет человека испытывать удвоенный аппетит. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые опровергли утверждение о вреде лишнего веса для здоровья.