Россияне неправильно лечат аллергию

Весна идет, весне дорогу. Тает надоевший снег, греет солнце, пробиваются первые ростки травы. Но многие не могут радоваться теплу и свету, им мешает беспрерывный насморк, навязчивый кашель, глаза, полные слез — так проявляется аллергия. По оценкам врачей весной число пациентов с этим недугом увеличивается в два раза.

Но многие больные до доктора так и не доходят. Они принимают аллергию за простуду и скупают в аптеке противовирусные препараты. Таблетки и спреи не помогают и люди возмущаются, обвиняя представителей фармпромышленности во всех сметрных грехах.

— Только 9 из 10 больных аллергией знают свой правильный диагноз. Остальные — записываются на прием к ЛОРУ или занимаются самолечением, — рассказал врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

— Симптомы ОРВИ и аллергии очень похожи. Когда знаний недостаточно, многие ошибаются и принимают одно за другое, — подтверждает слова коллеги врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Евгения Степанова.

Многие даже предположить не могут, что в середине апреля, когда снег только сошел и ничего не цветет может возникнуть аллергия. На самом деле — может.

Ее провоцирует ранняя пыльца деревьев. Первыми ее выбрасывают верба, ольха, орешник, береза. Сами деревья еще не цветут, но уже выбрасывают в атмосферу аллергены.

Также вредят здоровью споры плесени с прошлогодней травы и опавшей листвы, Они витают в воздухе, когда снег только сошел, а трава под ним — высыхает и разлагается. Человек вдыхает споры, споры проникают в носоглотку и провоцируют кашель и насморк.

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Если долгое время игнорировать аллергию и лечить несуществующую простуду, это может привести к печальным последствиям для здоровья.

— Если человек не лечится, у него будет расширяться спектр аллергенов. Если этой весной была аллергия на пыльцу с одного вида дерева, то следующей — будет уже на пыльцу с двух видов деревьев. Такова особенность аллергического воспаления, — рассказал Владимир Болибок.

— Если аллергию не лечить, заболевание приобретет новые формы. Начнется с насморка, а закончится бронхиальной астмой или гайморитом. Причем сам аллерген может быть уже ликвидирован, а воспаление — продолжиться, — добавляет Евгения Степанова . — Врач отмечает, запущенная аллергия может серьезно снизить иммунитет человека. Тогда к нему начнут «липнуть» все болезни.

Как отличить аллергию от простуды? Владимир Болибок утверждает, у сезонной аллергии три главных симптома — заложность носа, чихание и слезоточивость глаз.

— Если эти симптомы ослабевают как только человек пришел домой, а усиливаются, когда вышел на улицу, скорее всего у него аллергия, — резюмирует врач.

Он отмечает — даже если вы заподозрили у себя аллергию, не нужно заниматься самолечением. Антигистаминные препараты (против аллергии — News.ru) только снимают симптомы, но не решают проблему.

Вылечить сезонную аллергию поможет аллергоспецифическая вакцинация — так называют прививки, которые врачи ставят до начала сезона (обычно зимой). Они считаются самым аффективным средством от аллергии. Помогают полностью избавиться от ее проявлений.