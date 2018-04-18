Разделение, или с чем нельзя смешивать алкоголь

Употреблять алкоголь следует ответственно и, чтобы не произошло трагических исходов, следует знать с чем нельзя смешивать спиртное. В этот список попали также самые непредсказуемые продукты. Энергетики Разнообразные энергетические напитки в своем составе содержат кофеин и другие тонизирующие ингредиенты, когда алкоголь действует угнетающе на нервную систему. Вместе эти напитки скрывают реальную степень опьянения, поэтому человек может переусердствовать со спиртным, что увеличивает нагрузку на печень и другие органы. Также такой коктейль может быть опасен из-за риска возникновения инсульта, судорог и спазмов головного мозга. Маринад Маринады, которые содержат уксус, являются неблагоприятным продуктом для смешивания с алкоголем, поскольку под их воздействием спиртное намного медленнее расщепляется в организме. Это усиливает воздействие этанола на почки и печень, а последующее обезвоживание впоследствии наносит дополнительный удар. Сладости Алкоголь имеет высокую энергетическую ценность, поэтому в желудке он расщепляется сразу, чему составляют конкуренцию простые сахары. Их содержат не только сладости, но также фрукты и ягоды, поэтому употребление этих продуктов лишь усиливает негативное влияние спиртного на организм, что может привести к отравлению.

Лекарства Данная категория запрещенных для смешивания с алкоголем препаратов является самой обширной, поскольку с подавляющим большинством медикаментом спиртное реагирует изменением их воздействия. Алкоголь, смешанный с антибиотиками, ослабляет или нейтрализует их эффект, а в сочетании с анальгетиками организм может получить сильную непереносимость. Если смешивать средства против болезней сердечно-сосудистой системы, человек можно почувствовать головокружение, тошноту и резкое падение кровяного давления.