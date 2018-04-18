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Чем велопрогулки полезны для здоровья — и чем могут быть опасны
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Чем велопрогулки полезны для здоровья — и чем могут быть опасны 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, на какую пользу для здоровья мы рассчитываем, решив крутить педали, и что в реальности получаем.
С тех пор как человечество перестало использовать лошадь как транспортное средство, его не покидает желание что-нибудь оседлать. Например, коня педального: в мире больше 1 миллиарда человек используют для передвижения велосипед. Если вам хочется к ним присоединиться, когда же, если не весной и летом?
ТРЕНИРОВКА СЕРДЦА. Езда на велосипеде относится к аэробным видам физической нагрузки — так же, как плавание, бег, катание на лыжах и коньках. Таковая тренирует сердце и сосуды, тем самым повышается снабжение тканей организма кислородом, эластичность и тонус сосудов (благодаря этому улучшается состояние метеозависимых людей, уменьшаются головные боли и пр.), повышается общая выносливость организма.
ОДНАКО по эффективности езда на велосипеде уступает некоторым другим аэробным нагрузкам — пешей ходьбе и бегу.
ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА. Всем знакомое с детства упражнение «велосипед» — под первым номером в любом комплексе упражнений, рекомендованных для людей с венозной недостаточностью. Кстати, езда на велосипеде устраняет и застой крови в области малого таза, за что ее стоит полюбить как женщинам — у них нарушение кровообращения в этой области приводит к геморрою, так и мужчинам — в их случае застой крови провоцирует простатит.
ОДНАКО увлечение велоспортом может приводить у мужчин к нарушению сексуальной функции (попросту говоря, к импотенции). Такой риск возникает, когда сиденье отрегулировано неправильно или оно слишком длинное, поэтому давит на нервные окончания и кровеносные сосуды в промежности.
СПОСОБ ПОХУДЕТЬ. Час катания на велосипеде со скоростью 16 км/ч — минус 385 ккал. Так что рассчитывать с помощью велосипеда серьезно сбросить вес не стоит. Организм начнет сжигать жир только после 20 минут непрерывного кручения педалей — не каждый столько выдержит.
ОДНАКО похудеть с помощью велосипеда можно — при соблюдении некоторых условий: нужно заниматься не реже 4 раз в неделю и уменьшить калорийность пищи.
А что с суставами?
Суставы считаются слабым местом спортсменов-велосипедистов. Бурситы, артриты, артрозы коленных суставов, травмы связок — в этом виде спорта профзаболевания. Любой спортивный врач расскажет десятки страшных историй о том, как велоновички, пребывая в длительной эйфории от покупки велосипеда, портили себе суставы. Чтобы колени не подвергались чрезмерным нагрузкам, важно очень многое — правильно отрегулировать сиденье, выбрать частоту вращения педалей.
ОДНАКО вреднее всего для коленных суставов медленная езда с напряжением ног — так ездят новички.
Как ездить в городе
Человек на велосипеде находится на одном уровне с потоком машин и получает через легкие максимальное количество загрязнений. Тяжелые частицы органических соединений высоко не поднимаются. Неорганические более летучие, но на уровне 1–2 метров от земли их концентрация наиболее высокая — на загруженной автотрассе она всегда превышает допустимую в среднем в 3–5 раз. Причем надо помнить, что едущий на велосипеде человек испытывает физическую нагрузку и вдыхает гораздо больше воздуха, чем, например, пешеход или автомобилист. Выход? Ездить вдали от трасс или использовать защиту. Обычная тканевая или марлевая повязка спасает от пыли и сажи, но не от органических соединений — нужны специальные фильтры. Кстати, вредно ездить на велосипеде рядом с автомобилями и в солнечную погоду: оксиды серы, которые выбрасывает в воздух машина, вступают в реакцию с другими вредными соединениями, в результате чего образуются более токсичные вещества — то, что экологи называют фотохимическим туманом, а мы — смогом.
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