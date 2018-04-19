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Началось голосование в конкурсе «Похудей-ка с Завьяловской!»
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Началось голосование в конкурсе «Похудей-ка с Завьяловской!» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
АиФ-Алтай и Бочкаревский пивоваренный завод запустили фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!».
Скоро лето, и многие хотят привести себя в форму после длительной зимы. Известно, что вода, а особенно минеральная — самый важный продукт для похудения и используется в многочисленных диетах. Большинство людей, которые следят за своим весом, имеют проверенные рецепты диетического питания. Читатели «АиФ-Алтай» поделились своими секретами.
До 25 апреля на сайте altai.aif.ru пройдет голосование. Победитель конкурса получит приз — сертификат на посещение занятий аквааэробикой в теплом бассейне с финской сауной от сети семейных бассейнов «Акварика». Всем участникам мы подарим упаковку «Завьяловской».
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