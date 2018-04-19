Началось голосование в конкурсе «Похудей-ка с Завьяловской!»

АиФ-Алтай и Бочкаревский пивоваренный завод запустили фотоконкурс «Похудей-ка с Завьяловской!».

Скоро лето, и многие хотят привести себя в форму после длительной зимы. Известно, что вода, а особенно минеральная — самый важный продукт для похудения и используется в многочисленных диетах. Большинство людей, которые следят за своим весом, имеют проверенные рецепты диетического питания. Читатели «АиФ-Алтай» поделились своими секретами.

До 25 апреля на сайте altai.aif.ru пройдет голосование. Победитель конкурса получит приз — сертификат на посещение занятий аквааэробикой в теплом бассейне с финской сауной от сети семейных бассейнов «Акварика». Всем участникам мы подарим упаковку «Завьяловской».