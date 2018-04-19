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Травмы и гармональный дисбаланс. Тренер о том, к чему приводит «сушка» тела
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Травмы и гармональный дисбаланс. Тренер о том, к чему приводит «сушка» тела 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В преддверии лета многие стараются преобразиться, чтобы в отражении зеркала увидеть подтянутое, спортивное тело. Тренер воронежской студии трансформации Ксения Мальковская рассказала «АиФ-Черноземье» о грамотном похудении, пользе бега и сбалансированном питании.
По асфальту не бегаем
Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Потеплело — настало время пробежек на улице. Насколько бег эффективен?
Ксения Мальковская: Бег — это простое и очень эффективное физическое упражнение, которое укрепляет здоровье. Сильную нагрузку получают суставы, усиливается кровообращение, кислородом насыщаются ткани. Бег — это тренировка сосудистой системы, незаменимая профилактика сердечных заболеваний. Он также способствует очищению организма — кровь интенсивным потоком движется по сосудам, собирает всё «ненужное» и через пот выводит из организма. Медленный, длительный бег помогает нормализировать липидный обмен и снижает уровень вредного холестерина. Если пробежку добавить к грамотному питанию и физическим нагрузкам, то этот комплексный подход поможет сжечь лишние калории. Приятный бонус — бег способствует выработке гормона счастья, является профилактикой стресса. Я, как фанат бега, могу точно сказать, что после утренней пробежки мой день проходит в приподнятом настроении. Еще я люблю длительные забеги за возможность остаться наедине с собой, погрузиться в собственные мысли.
— Кому бег противопоказан?
— Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с позвоночником, больным гипертонией, сахарным диабетом. Хоть бег и естественная нагрузка на организм, которая дана нам от природы, но в некоторых случаях лучше с ним повременить. Тем, у кого проблемы с суставами, бегать нужно не по асфальтированной, а по мягкой поверхности, либо на беговой дорожке в спортзале. Я отдаю предпочтение бегу на улице, поэтому выбираю стадионы со специальным настилом. В любом случае, если вы решили заняться бегом, лучше перед этим проконсультироваться с врачом.
— Сколько времени должна занимать пробежка?
— Вначале нужно дать время организму привыкнуть к новой нагрузке. Начинаем с 10 минут и постепенно увеличиваем длительность пробежки. Пусть вас не пугает боль в мышцах — это нормальный процесс. От крепатуры (боли в мышцах после интенсивной физической нагрузки — Ред.) лечение одно — в следующий раз позанимаетесь, потянитесь, побегаете, и все пройдет. Процесс жиросжигания запускается после 40 минут бега, на голодный желудок — после 20 минут. Бег должен быть регулярным. В идеале бегать лучше раз в два дня от 20 минут до часа. Переусердствовать тоже не стоит. Больше одного часа 15 минут не бегаем, потому что появляется опасность сжечь мышечную массу.
— Как правильно держать корпус, руки во время бега? Как нужно дышать? Что еще стоит знать непрофессионалу?
— При естественном беге нужно руководствоваться главным правилом. Постепенно ускоряемся от быстрого шага и только потом переходим на бег. Также заканчиваем бегать — пробежка перетекает в быстрый шаг, темп замедляется, и мы переходим на ходьбу. Важно положение тела — корпус нужно слегка наклонить, а руки согнуть в локтях и прижать к туловищу. Нужно держать руки неподвижно, только слегка двигая ими вперед-назад. Нельзя делать загребающих движений руками. Бег должен быть ровным, а движения плавными. Не нужно также шататься из стороны в сторону. И конечно, особую роль в беге занимает правильное дыхание. Есть несколько допустимых вариантов — либо все время дышать через нос, либо вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Если человек начинает все время дышать ртом, значит, ему не хватает кислорода. Тогда нужно снизить темп и нормализовать дыхание. По моему наблюдению, лучше всего дышать «два на два», то есть на два шага делаем вдох, на два выдох. Еще один важный момент — не забываем про экипировку. Бегаем в специальных кроссовках и спортивной одежде.
«Чрезмерный набор веса — стресс для организма»
— Многие за зиму набирают вес. Это нормальный процесс? Почему так происходит?
— С похолоданием снижается наша активность. Мы реже выходим из дома, больше кушаем. Но нужно стараться держать вес в норме и не давать себе слабину. 1-2 килограмма, конечно, всегда можно убрать. Тем более, летом многие переходят на здоровую пищу, что однозначно положительно влияет на наше тело. Но если вес скачет, например, на 10 кг, то в этом уже ничего здорового нет. Чрезмерный набор, как и потеря веса — огромный стресс для организма.
— Если нет возможности ходить в тренажерный зал, можно ли также продуктивно заниматься в домашних условиях?
— Конечно. Существует большое количество упражнений — на пресс, с гантелями, с фитнес-резинками, приседания, прыжки. Покупка абонемента в спортзал, чаще всего, просто дисциплинирует человека и обязывает не пропускать тренировки. Чтобы сбрасывать вес, нужно от 30 минут нормальной физической активности в день.
— Ни для кого, ни секрет, что без правильного питания похудеть не получится. Как нужно пересмотреть свой рацион, чтобы придти в форму?
— Пищевой рацион должен быть энергетически ценен. Важно, чтобы в рационе была сбалансированность белков, жиров, углеводов, минеральных веществ. Так, опасно полностью отказываться от белков. Они являются строительным материалом, совмещают в себе энергетические, защитные и иммунные свойства. При отказе от белков очень часто начинают плохо работать ферменты. По максимуму в организм должны поступать витамины. Зачастую люди не получают столько микроэлементов в сутки, сколько должны. Если брать статистику, раньше население было более здоровым. Все это от того, что люди питались лучше. Конечно, большая проблема в тех продуктах, которые мы едим. Сегодня со всех сторон мы слышим, что почти вся молочка из сухого молока, овощи и фрукты удобряют непонятно чем, а чай обрабатывают пестицидами. Поэтому стараемся следить не только за количеством, но и качеством съеденного. Отказываемся от трансжиров — это обязательное условие нормального питания. И, конечно, не забываем про воду. В день человеку нужно выпивать воды в расчете от 20 до 35 мл на один кг массы тела. Сегодня на питание обращают внимание, в первую очередь, все тренеры. Особенно это актуально в наш век ожирения, от которого, к сожалению, страдают многие. Кстати, по данным многих специалистов, избыточный вес в какой-то степени можно определить по талии. Если у женщины талия больше 80 см, а у мужчины больше 94 см, пора бить тревогу.
— Сегодня в погоне за подтянутым телом, многие прибегают к «сушке». Не опасно ли это?
— «Сушка» — это переход на безуглеводную диету. Это значит, что мы лишаем организм основного источника энергии. Я не вижу в этом ничего здорового. Если вы не бодибилдер и не участвуете в соревнованиях по фитнес-бикини, то «сушка» ни к чему. Достаточно в течение года придерживаться определенного рациона и держать свой организм в тонусе — вот залог красивого тела. Надо понимать, что те же самые бодибилдеры в последние дни тренировок перед соревнованиями выгоняют всю жидкость из организма. У меня был такой опыт. Когда я выгоняла жидкость из организма и продолжала при этом тренироваться, получила серьезную травму колена — разрыв крестообразной связки, у меня полетели мениски. Я думала, что вообще не смогу больше заниматься спортом. Это произошло как раз из-за бессолевых диет. Для женщин эти диеты страшны еще и потому, что полный отказ от углеводов может привести к гармональному дисбалансу и, как следствие, аменорее (отсутствие менструаций в течение нескольких менструальных циклов — Ред.). Я считаю, что без ущерба для организма в «сушку» войти точно не получится.
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