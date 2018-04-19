Почему TRX — один из лучших видов фитнеса

Ани Симонян — Благодаря TRX-тренировкам прорабатываются разные группы мышц — в том числе те, которые редко задействуются во время стандартных занятий в тренажёрном зале. Это универсальная функциональная тренировка, которая позволяет не только развивать все мышечные группы, укреплять связки и сухожилия, но и улучшать гибкость, ловкость, силу, вестибулярный аппарат, выносливость. Такой вид тренировки имеет ещё одно важное преимущество — он отлично развивает мышцы-стабилизаторы. Фото: Кристина Подрезова Упражнения на тренажере ТРХ подходят людям любого возраста и любого уровня подготовки. Люди с проблемной спиной тоже могу заниматься на ТРХ — во время занятий нет осевой (вертикальной) нагрузки на позвоночник. Фото: Кристина Подрезова Когда человек тренируется один, он часто жалеет себя. Может что-то не доделать, оставить на потом. Или же спортсмен может почувствовать, что при самостоятельной работе он неправильно выполняет какие-то упражнения. В TopStretching проходят групповые тренировки по TRX — и это имеет большое значение. Когда человек становится частью групповой тренировки под контролем квалифицированного тренера, который чётко отслеживает его движения и стимулирует доделать упражнение до конца, то результат сразу меняется в лучшую сторону.

Групповые тренировки — это взаимная поддержка. Многим людям не хватает мотивации, чтобы держать себя в хорошей форме. Поддержка от тренера и остальных участников вдохновляет и стимулирует достигать цели. Фото: Кристина Подрезова Точного ответа на вопрос, сколько раз в неделю нужно заниматься на TRX, нет — это индивидуально и зависит от целей. Если человек никогда не занимался фитнесом, для начала будет достаточно двух раз в неделю. Если человек уже уверен в своих возможностях, 3-4 занятия в неделю — то что нужно. Главное — грамотно подобрать программу. В TopStretching тренеры обычно тренируют разные группы мышц (ноги-ягодицы, верх-пресс и функциональная тренировка для всего тела) в разные дни.

Люди должны понимать: чтобы увидеть результат, одних занятий фитнесом недостаточно. Спорт плюс правильное питание — вот залог успеха, вот что поможет достичь красивой фигуры. Фото: Кристина Подрезова

Упражнения с TRX помогают улучшить осанку и укрепить позвоночник.

Подвесной тренинг исключает осевую нагрузку на позвоночник, именно поэтому считается безопасным для спины.

С помощью TRX прорабатываются глубокие мышцы-стабилизаторы, что не всегда получается сделать на обычных тренировках.

ТРХ — это универсальный тренажёр, с которым можно делать силовые, кардио и функциональные тренировки, заниматься йогой и растяжкой, выполнять упражнения для кора.

Не бойтесь пробовать. На первый взгляд кажется, что это всё сложно, что это совершенно не ваше. Ничего подобного. Команда TopStretching поможет вам достичь целей и научит получать удовольствие от занятий спортом.

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Запись «Почему TRX — один из лучших видов фитнеса» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.