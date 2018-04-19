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Почему опасно удалять волосы на лице
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Почему опасно удалять волосы на лице 

Умная 38 минут назад
Фото: Умная
Беда вроде слишком уплотнившегося пушка на лице может настигнуть любую. Вопрос в том, что с этим делать — а что делать совсем не стоит.

Вред для кожи

Именно такой способ удаления волос на лице, как выдергивание, в первую очередь приводит к излишнему растягиванию, а в дальнейшем и к раздражению кожи. Выдергивая волоски, вы сильно натягиваете кожу, что для нее очень нехорошо и ведет к слишком раннему появлению морщин и обвисанию лица.
Почти в каждой из ваших пор находится волосяная фолликула, и когда вы выдергиваете волосок, этот участок кожи, в первую очередь, опухает, раздражается, а дальше может и забиться различной грязью. А это, как общеизвестно, с легкостью приводит к подкожным прыщам, от которых невероятно сложно избавиться.

Нарушение роста волоса

Волосы на теле и лице крайне чувствительны, и поэтому вырывая их с корнем, вы освобождаете фолликулу, и может нарушиться их структура, чем не стоит рисковать. Сбривать также не следует — у волоса есть свой слегка запаянный кончик, и, сбривая, вы срезаете волос в том месте, где он наиболее толстый, и волос вырастет так и дальше — более толстым и не сглаженным. Если же волосы на лице вас очень волнуют, не стоит бежать их вырывать. Во-первых, если на лице у вас легкий пушок, то его трогать вообще не надо — это абсолютно естественно и почти незаметно.
Если же волосы действительно видны, обратитесь к эндокринологу, чтобы понять, все ли у вас в порядке с гормональным балансом, так как его нарушение является самым распространенным виновником этой ситуации. Эндокринолог поможет остановить рост заметных волос, приведя организм в норму. Но если медицина не помогает, то лучше всего будет электрическая эпиляция. Все остальные виды эпиляций будут точно также просто рвать или сжигать волосы, и на их месте будут расти новые, но спустя несколько процедур электрической эпиляции в 95% случаев рост волос прекращается навсегда.
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