Как казаться более атлетичным на свидании, если вы совсем не атлет

Весна — время свиданий. Как казаться более атлетичным на романтической встрече с девушкой. Как создать видимость мускулатуры и спрятать живот. Все экспресс-методы по кратковременному превращению обычного человека в атлета — в гиде от «Советского спорта».

Метод 1. Интенсивная тренировка за день до свидания

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Публикация от Ровный Тип (@arni_kosty)

2 Апр 2018 в 8:01 PDT Интенсивный тренинг приводит к микротравмам мышечных волокон, накоплению в тканях молочной кислоты, болезненным ощущениям. Все это называют «крепатурой» или «синдромом отсроченной мышечной боли».

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Это неприятное явление имеет один очевидный плюс. Во время «крепатуры» мышцы отекают и визуально кажутся больше. Этот отек не имеет отношения к мышечному росту: он держится примерно сутки после тренировки, а затем проходит. Отсюда — стратегия номер один для тех, кто хочет казаться более атлетичным на свидании. Вечером накануне встречи проведите тренировку тех мышц тела, которые обычно ассоциируют со спортивной фигурой. Это грудь, бицепсы-трицепсы, пресс.

Сделайте три-четыре упражнения на грудь: жим штанги лежа, жим гантелей на наклонной скамье, разводки с гантелями или на тренажере. Затем «нагрузите» мышцы рук: по два упражнения на бицепс и трицепс — подъем штанги, подъем гантелей сидя, французский жим, разгибания рук на блоке. Делайте все упражнения со средними весами в количестве 10-15 повторов. Последнее упражнение тренировки — пресс: 3 подхода обычных скручиваний по 30-50 повторов в каждом.

Если вы все сделали правильно, на следующий день мускулатура верха будет выглядеть более массивной и «надутой», а живот — более подтянутым. Если вы давно не ходили в зал, на тренировке перед свиданием избегайте делать упражнения до отказа. На следующий день мышечные боли могут быть слишком сильными и ограничить вашу подвижность.

Метод 2. На свидание идем «на пампе»

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14 Фев 2018 в 2:27 PST Памп — состояние, когда под воздействием нагрузки, кровь приливает в мышцы. Они раздуваются, человек кажется больше и атлетичнее, чем он есть на самом деле. Состояние пампа длится в среднем 30-45 минут после тренировки.

Отсюда стратегия номер два: перед самым свиданием сделайте 3-4 подхода отжиманий или подтягиваний до ощущения «накачки» в мышцах. Эти базовые упражнения дадут приток крови к мышцам плеч, груди, бицепсов и трицепсов.

Если у вас есть легкие гантели: поделайте концентрированные сгибания на бицепс — 3-4 подхода. Ваши руки в течение следующего часа будут казаться намного больше, чем они есть. Именно так поступают культуристы за кулисами соревнований: они делают упражнения средней интенсивности, чтобы закачать в мышцы побольше крови и «надуть» их перед выходом на сцену.

Состояние «пампа» можно продлевать. Если во время свидания у вас есть возможность, повторяйте по два-три подхода отжиманий каждый час. Так вы будете выглядеть накаченным весь вечер.

Метод 3. Не ешьте и меньше пейте за 2-3 часа до свидания

Постарайтесь отказаться от обильной еды, газированных напитков и пива за 2-3 часа до свидания. Плотный перекус может сыграть с вами злую шутку: живот раздуется и будет выглядеть толще, чем он есть.

Постарайтесь воздержаться даже от фруктов: от яблок может случиться повышенная кислотность и вздутие живота, бананы — калорийны и также могут дать негативный. Воды следует пить меньше. Если кушать и пить очень хочется, выпейте одну-две чашки черного кофе без сахара. Кофе обладает мочегонным эффектом и поможет вам избавиться от некоторого количества жидкости, визуально сделав чуть суше.

Метод 4. Ходите и сидите прямо

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Публикация от Николай Кобзарь (@nikolyaskay)

10 Апр 2018 в 3:12 PDT Многое в восприятии фигуры человека определяет осанка. Когда вы сутулитесь, горбите спину и опускаете голову, ваша фигура напоминает знак вопроса. Живот выпячивается вперед, а грудь и плечи, напротив, теряют в объеме.

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Перед свиданием потренируйтесь ходить и сидеть прямо. Для этого подойдет простое упражнение: встаньте спиной к стене, ноги вместе — попробуйте коснуться стены одновременно плечами, затылком, ягодицами и пятками. Втяните живот. Постойте так 1-2 минуты, а затем, стараясь не менять прямое положение тела, походите по комнате.

Следите за собой и приучайте себя не сутулиться сидя и стоя.

Метод 5. Напрягайте мышцы

Если вы хотите казаться на свидании более атлетичным, держите мышцы верха тела и пресс напряженными. Это, во-первых, визуально сделает мускулатуру чуть больше, а во-вторых частично уберет выступающий живот.

За день-два перед свиданием пробуйте на время идти, сидеть или стоять с напряженными мышцами. Увеличивайте время под напряжением. Эта хорошая привычка вместе с правильной осанкой поможет вам и в будущем всегда держать мышцы в тонусе.