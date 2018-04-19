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Выбор шампуня: почему вы делаете это неправильно
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Выбор шампуня: почему вы делаете это неправильно 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Многие люди стараются подобрать шампунь, в первую очередь опираясь на состояние волос, и терпят в этом неудачу. И неудивительно: на упаковках часто пишут: «для сухих волос», «для жирных волос» и так далее. Но это не совсем верно. Так как же выбрать шампунь?
На самом деле эти средства не для волос, а для кожи головы. Если у вас, например, жирная кожа на лице, вероятно, кожа головы тоже жирная. Шампунь в целом в первую очередь предназначен именно для кожи головы. Для ухода непосредственно за самими волосами нужно подбирать маски, кондиционеры и прочие уходовые средства.
По мнению трихологов, лучше всего выбирать шампуни с не очень агрессивными компонентами, поскольку как часто бы вы ни мыли голову, от шампуня менее жирными волосы у вас не станут: это зависит от гормонов. А сильными средствами или слишком частым мытьем можно только вызвать раздражение. Если у вас, напротив, зудит и шелушится кожа, то лучше сходить к трихологу и подобрать правильный шампунь.
Ключевые пункты при выборе подходящего средства
Обратите внимание на то, как ваша кожа головы и волосы реагируют на различную температуру и окружающую среду. Возможно, вам нужны разные шампуни в зависимости от времени года, образа жизни или места проживания.
Узнайте свой уровень Ph волос и кожи головы (например, у трихолога) и пользуйтесь шампунем, Ph которого соответствует вашему. Неправильный уровень Ph в шампуне может привести к истончению фолликул и секущимся кончикам волос.
Частота применения: Чем чаще вы моете голову, тем более щадящим должно быть средство. Если использовать сильный шампунь чаще двух раз в неделю, то он может повредить волосы.
В целом, не так сложно подобрать правильный шампунь самостоятельно, но, если есть возможность, стоит всё-таки сходить к врачу, определить состояние волос и кожи головы и подобрать средства с необходимыми компонентами.
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