Как ухаживать за собой во время перелетов

Авиаперелет — это тот еще стресс для кожи. Первый негативный фактор — сухой кондиционированный воздух, циркулирующий внутри самолета и бактерии, которые могут быть в фильтрах и на всех поверхностях (они не идут на пользу ни коже, ни здоровью в целом). Второй — перепады давления, которые влияют на циркуляцию лимфы на лице и всем теле, вызывая отечность.

Поэтому кожу к такому экспириенсу надо подготовить заранее, еще до вылета. Вот минимальный набор правил:

До вылета

— За 4-5 дней до перелета надо отказаться от агрессивных процедур, повреждающих поверхность кожи — инъекций, различных химических и лазерных пилингов.

— В день вылета дома сделать питательную или увлажняющую маску.

— Перед перелетом хорошо очистить лицо и нанести на сухую кожу питательный крем, а на жирную и склонную к высыпаниям — крем, сделанный по принципу обратной эмульсии, где вода окружена липидными молекулами. Так потеря влаги будет минимальной.

Главное в полете

минимум косметики

Особенно это касается девушек с проблемной кожей. В самолете бактерии оседают на макияже — пудре и тональном креме, начинают там активно работать. В итоге вместе с обезвоживанием кожи мы получаем обострение высыпаний из-за бактерий.

чистое лицо и очищающие салфетки

Протирать ими лицо каждые три часа полета и наносить увлажняющий крем. Естественно, наносить только чистыми руками (так что придется основательно подготовиться и запастись еще и салфетками для рук).

термальная вода

Она увлажняет и облегчает субъективные ощущения сухости и стянутости кожи. Наносить ее нужно по мере необходимости и обязательно промакивать лицо салфеткой, не давая воде высыхать на воздухе. Если у вас проблемная кожа, не наносите в самолете на лицо ничего, кроме термальной воды. Да, кожа будет суховата, зато по прилету не будет прыщей.

кремы и бальзамы

На руки обязательно наносите увлажняющий или питательный крем и средства для кутикулы. На губы — жирный бальзам.

собранные волосы

Девушкам с проблемной кожей нужно обязательно собирать волосы в хвост или пучок. Распущенные волосы способствуют тому, что бактерии разносятся по коже. Кстати, косметологи даже запрещают своим пациенткам после чистки уходить с распущенными волосами.

вода, много воды

Обязательно пейте много воды, чтобы снизить отечность. Откажитесь от сладких напитков и алкоголя.

альгинатные маски

В длинном полете можно воспользоваться готовыми альгинатными масками в одноразовых упаковках (но не берите профессиональный альгинат, который требует разведения водой). Они и охлаждают, и увлажняют, и оказывают легкий лимфодренажный эффект.

руки прочь

В самолете (и вообще всегда) старайтесь как можно меньше трогать лицо руками. Мы сами не замечаем, как часто мы касаемся руками лица.

везде бактерии

Телефон обязательно протирайте антибактериальными салфетками и вообще держите их поближе к себе. Откидные столики в самолете — самое грязное место на борту (по данным Национального научного фонда США).

правила маскировки

Маски и патчи в самолете используйте до или после сна, чтобы не спровоцировать отечность. Спать в самолете и так зачастую приходится в неудобных позах, а маски и патчи на лице могут усугубить ситуацию.

По прилету

— Сухую кожу нужно очистить, сделать скраб или пилинг и нанести увлажняющую маску.

— С жирной кожей сделать все то же самое, но перед увлажняющей маской сделать еще и очищающую противовоспалительную, потому что у жирной кожи велика вероятность высыпаний после перелета.

Перелет и кабинетные процедуры

Лучше выждать неделю между инъекциями или операциями и перелетом. Раневой канал заживает очень быстро, но сам филлер может вызвать отечность. Если же врач попал в сосуд и образовалась гематома, после перелета синяк будет усугубляться отечностью, и времени на его заживление потребуется больше.

Если рана открытая (например, после шлифовок), кожа раздраженная и невозможно ее часто обрабатывать и дезинфицировать, лучше никуда не лететь, пока она не зажила и не прошла фаза острого воспаления и отечности. Но, конечно, бывают случаи, что лететь вам нужно срочно. Тогда обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы он подобрал какие-то защитные средства.

Ботокс нежелательно делать в день вылета. Нужно, чтобы прошли хотя бы сутки перед полетом. За счет блокировки мышц идет лимфостаз (задержка лимфы), и когда человек сидит в неудобной позе или полулежит с головой набок несколько часов, это может дать нарушение пенетрации токсина и сильную отечность, которая может держаться еще несколько дней после перелета.