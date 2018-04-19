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Как девушке правильно и красиво чихать?
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Как девушке правильно и красиво чихать? 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
1 Мы чихаем, когда организму нужно избавиться от каких-то раздражителей. В этом случае происходит мышечный спазм, который выталкивает из носоглотки воздух вместе с бактериями. Поэтому, чихать, в общем-то, полезно. Правда, далеко не все могут совладать со своим «апчхи», и не каждый знает, как делать это правильно.
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2 В попытках сделать свой «чих» более «интеллигентным» предпочитают чихать «в себя». Это очень вредно, поскольку все микробы, от которых организм планировал избавиться, остаются внутри организма и попадают в носоглотку и слуховые каналы, что чревато воспалениями.
3 Со звуков, который мы издаем во время чихания, мы также можем совладать, это лишь вопрос привычки. Так что типичное «апчхи» вполне можно заменить любым другим звуком.
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4 Что касается вопроса, чем прикрывать рот во время чихания, лучший вариант — иметь при себе одноразовый платок, который стоит выбросить сразу после чихания, чтобы избавиться от микробов. Но если же при себе его нет, то чихнуть можно в локоть: так шанс «разнести» бактерии гораздо меньше, чем при чихании в ладонь.
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