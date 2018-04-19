Целлюлит: предупредить и обезвредить с помощью йоги

Увы, но целлюлит может появиться абсолютно у каждого. Ведь подкожный жир есть у всех, а вот превратится ли он в целлюлит — напрямую зависит от образа жизни. Если пуститься во все тяжкие и мало двигаться, то скорее всего жировых «бугорков» вам не избежать.

Кстати, целлюлит бывает и у мужчин, но гораздо реже, чем у женщин. Ведь у девушек так задумано природой — активно вырабатываются женские гормоны, и в области груди, живота и бедер накапливается чуть больше подкожного жира для вынашивания потомства, и именно эти места называют «проблемными зонами».

Ешь, пей (воду, а не то, что вы подумали), занимайся спортом, — это, пожалуй, и есть формула счастливой бесцеллюлитной жизни. Очевидно, что питание должно быть сбалансированным, каждый день нужно выпивать достаточное количество чистой воды, про спорт все понятно, а главное — стараться избегать стрессов, чтобы не заедать волнения.

Йога — прививка от целлюлита

У людей, которые регулярно занимаются практиками, целлюлит исчезает, за счет изменения химического состава крови и биохимических процессов — йога помогает снизить уровень сахара и сывороточных липидов в крови. А количество сывороточных белков, напротив, увеличивает. Но это еще не все! Йога запускает жиросжигающий процесс: организм очищается от токсинов, а естественная жировая прослойка распределяется под кожей равномерно, не образуя бугорков.

Кстати, йога еще и способствует улучшению эмоционального состояния, помогает избавиться от накопленных стрессов и эмоциональной усталости, которые тоже частенько бывают причинами появления целлюлита. Вот так поволновался раз-другой, а потом наблюдаешь в зеркале неожиданные перемены.

Поза глубокого наклона к стопам

— Встаньте прямо, соединив большие пальцы ног и распределив вес тела одинаково между левой и правой ногой.

— Сделайте выдох и согнитесь в тазобедренных суставах, вытягиваясь верхней частью спины к ногам. Не округляйте спину и не тянитесь носом к коленям, а направляйте нижние ребра к бедрам, стараясь плотно прижаться к ним.

— Продолжайте выталкивать седалищные кости вверх и с каждым выдохом углублять наклон. Дышите ровных глубоким дыханием еще 30-40 секунд, затем аккуратно раскрутитесь вверх.

Поза стула

— Встаньте прямо, соедините большие пальцы ног, пятки разведите чуть в стороны. Напрягите голени и бедра. Втяните живот и раскройте грудную клетку.

— На вдохе вытяните руки над головой, параллельно друг другу, соединяя лопатки и направляя плечи вниз.

— Сделайте выдох и согните колени, отводя таз назад. Уберите прогиб в пояснице, подкрутив копчик вовнутрь. Сохраняйте такое положение тела 6-8 циклов дыхания, а затем расслабьтесь в наклоне.

Поза собаки мордой вниз

— Опустите колени на пол, а таз — на пятки. Вытяните руки перед собой на всю длину. Раскройте ладонь веером, направляя средний палец четко вперед.

— Оттолкнитесь ногами от пола и поднимите таз вверх, образовывая телом форму треугольника.

— Выталкивайте седалищные кости вверх, а пятки приближайте к полу, усиливая вытяжение по задней поверхности ног. Побудьте в этой асане еще 30-40 секунд, а затем снова опустите колени на пол, а таз — на пятки и расслабьтесь.

Поза лодки

— Сядьте на пол, а ноги согните, приблизив пятки к паху.

— Захватите большие пальцы ног руками, и, балансируя на седалищных костях, вытяните ногу вперед.

— Старайтесь не округлять спину, направляйте лопатки друг к другу, а ноги держите прямыми, направляя пальцы ног на себя, а пятки выталкивая вперед. Удерживайте баланс еще 6-8 циклов дыхания, а затем спокойно опустите ноги на пол и расслабьтесь.