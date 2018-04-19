Отдыхаем правильно, или эффективные способы быстро уснуть

Полноценный сон очень важен для сбалансированной жизни человека и он влияет чуть ли не на все сферы здоровья. Человек, который имеет здоровый сон, получает энергию и силу, улучшает умственные способности и продуктивность в делах на протяжение дня, но некоторые люди, совершая ошибки перед сном, страдают от его отсутствия или слишком долгого засыпания.

Свет

Свет играет важную роль в засыпании, поскольку перед сном организм вырабатывает гормон сна, мелатонин. Яркие лампы мешают этому процессу, поэтому оптимальным решением будет немощный светильник или ночник. Гаджеты

Искусственный свет гаджетов мешает мозгу настроится на сон, поэтому после просмотра телевизора или проверки социальных сетей перед сном человеку намного сложнее уснуть. Эксперты рекомендуют забрать из спальни всю технику, а время перед сном коротать с книгой. Ужин

Вечерний прием пищи сильно влияет на засыпание, поскольку слишком тяжелая пища создает дискомфорт, к тому же, после такого ужина тяжелее просыпаться утром. Эксперты рекомендуют ужинать легкой пищей, например, овощным салатом, нежирным творогом или отварной курицей. Медитация

Перед сном человек часто задумывается о проблемах и трудностях, а также обдумывает ситуации, которые произошли за день. Такие мысли мешают быстро уснуть, поэтому эксперты советуют простую медитацию, которая поможет уснуть за 10 минут: лежа на спине в постели нужно закрыть глаза и следить за дыханием. Напитки

Алкоголь совершенно точно помогает быстро уснуть, но он мешает мозгу отдохнуть, а телу — восстановиться. К тому же, этиловый спирт после расщепления превратиться в бодрящую глюкозу, что делает сон беспокойным или вовсе заставит проснуться среди ночи. Во второй половине дня также не рекомендуется употреблять кофе или черный чай, которые могут вызвать проблемы с засыпанием. Кислород

Даже в холодную пору года следует проветривать дом, а окно в спальне нужно открывать чаще. Доступ свежего воздуха поможет не только освежиться, но и быстро уснуть, поскольку мозг нуждается в кислороде. Поза

Часто именно неправильная поза мешает человеку уснуть, поскольку большинство предпочитает засыпать в позе эмбриона или на животе. Наиболее полезной для человека позой сна является на спине с вытянутыми вдоль туловища руками.]]>