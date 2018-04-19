Гигиенические влажные салфетки провоцируют пищевую аллергию у детей

Американские ученые доказали, что влажные салфетки повышают риск развития аллергических реакций у детей. Аллергия проявляется, если не смывать с кожи остатки мыла, находящиеся в гигиенических салфетках. Как определили исследователи, вещество снижает уровень естественной защиты кожи детей, что впоследствии провоцирует аномальную реакцию организма на безвредные вещества. О результатах исследования сообщило издание The Independent.

"Мы обнаружили, как развивается пищевая аллергия в раннем детстве", — заявила ведущий автор исследования, профессор аллергологии и иммунологии Северо-Западного университета Джоан Кук-Миллс.

Исследователи считают, что если не смывать водой вещество, оставшееся на коже младенцев после вытирания гигиеническими салфетками, эти участки кожного покрова становятся уязвимы для проникновения веществ, с которыми они соприкасаются. Это особенно актуально для детей, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию аллергии, в том числе страдающих от кожной экземы, вызываемой генетическими мутациями, которые в свою очередь не позволяют содержащимся в коже протеинам создавать корректный защитный барьер.

Найденные факты отчасти объясняют, с чего начинается пищевая аллергия — по сути это экстремальная реакция тела на обычные продукты. Ученые также проследили связь обработки кожи очищающими салфетками с заболеваниями вроде дерматита, на который приходится треть случаев детской аллергии. Как отмечает The Independent , за последние 20 лет в США зафиксирован рост аллергических заболеваний на 20%.

Ученые проверили свою гипотезу по выявлению реакции на распространенный аллерген (арахис) на новорожденных мышах с мутациями, способными приводить к развитию экземы. Опыты не подтвердили обязательное возникновение аллергии на этот продукт во взрослом возрасте животных. Однако при повторе эксперимента команда ученых в течение двух недель три или четыре раза нанесла на кожу мышат лаурилсульфат натрия — компонент многих моющих средств, в том числе содержащийся во влажных салфетках. После этого подопытным давали пищу, в том числе содержащую аллергены: яйца или арахис. Исследователи обнаружили, что у мышей развилась сыпь на участке воздействия на кожу моющего средства. Проявлялись и другие аллергические реакции вплоть до анафилактического шока (острая мгновенная аллергическая реакция).

"Снизьте воздействие на кожу ребенка пищевых аллергенов, вымыв руки перед тем, как прикасаться к малышу, и ограничьте использование детских салфеток, оставляющих на коже мыло. И обязательно смывайте остатки водой, как мы это делали много лет назад", — порекомендовала родителям профессор.

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