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Чай окрашивает зубную эмаль сильнее, чем кофе
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Чай окрашивает зубную эмаль сильнее, чем кофе 

Особое блюдо 1 час назад
Фото: Особое блюдо
По мнению австралийского стоматолога, танины, которые содержатся в чае, пагубно влияют на зубную эмаль
По мнению австралийского стоматолога, танины, которые содержатся в чае, пагубно влияют на зубную эмаль.
Различные сорта чая могут привести к обесцвечиванию зубов, полагает стоматолог и представитель австралийской компании White Glo по производству продуктов для отбеливания зубов Джордан Кирк.
«Зубная эмаль от природы пористая и может поглощать танины в чае, что приводит к неприятному коричневому окрашиванию ваших зубов», — цитирует Кирка The Independent.
В результате зубы приобретают слегка желтоватый оттенок.
В чае содержится несколько соединений, которые окрашивают зубы. К ним относятся теафлавины, араубиджины и сабонины, которые тем отрицательнее сказываются на цвете эмали, чем сильнее заварен напиток.
Зеленый чай содержит самое большое количество танинов, заявляет Виктор Преди в своей книге «Чай в области здравоохранения и профилактики заболеваний».
При этом сами танины являются антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье человека, в частности, снижают риск сердечных и онкологических заболеваний.
Фото: Pixabay/rawpixel
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