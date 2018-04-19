Чай окрашивает зубную эмаль сильнее, чем кофе

По мнению австралийского стоматолога, танины, которые содержатся в чае, пагубно влияют на зубную эмаль

По мнению австралийского стоматолога, танины, которые содержатся в чае, пагубно влияют на зубную эмаль.

Различные сорта чая могут привести к обесцвечиванию зубов, полагает стоматолог и представитель австралийской компании White Glo по производству продуктов для отбеливания зубов Джордан Кирк.

«Зубная эмаль от природы пористая и может поглощать танины в чае, что приводит к неприятному коричневому окрашиванию ваших зубов», — цитирует Кирка The Independent

В результате зубы приобретают слегка желтоватый оттенок.

В чае содержится несколько соединений, которые окрашивают зубы. К ним относятся теафлавины, араубиджины и сабонины, которые тем отрицательнее сказываются на цвете эмали, чем сильнее заварен напиток.

Зеленый чай содержит самое большое количество танинов, заявляет Виктор Преди в своей книге «Чай в области здравоохранения и профилактики заболеваний».

При этом сами танины являются антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье человека, в частности, снижают риск сердечных и онкологических заболеваний.

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