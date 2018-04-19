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5 причин появления прыщей
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5 причин появления прыщей 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Причина №1  Бактерии, которые вызывают акне, называются Propionibacterium acnes — есть у каждого человека, и никак не проявляют себя. Но при изменении условий среды они вырабатывают жирные кислоты и влияют на ороговевшие клетки верхнего слоя кожи, вызывая воспаление. Помимо них, вредоносными могут стать различные виды стафилококков, а также подкожный клещ.
Причина №2  Нестабильный гормональный фон может вызвать избыток кожного сала. Клетки становятся липкими, и накапливаются, забиваются в порах, что приводит к воспалению. Гормоны, сбой которых чаще всего провоцирует акне: тестостерон, дигидротестостерон, а также инсулиноподобный фактор роста 1.
Причина №3  Неправильное питание. Фастфуд, алкоголь, сахар негативно влияют на работу нашей пищеварительной системы и на организм в целом. Согласно исследованиям, женщины, которые как минимум 4 дня в неделю употребляют свежие овощи, фрукты или рыбу, страдают от акне в 2 раза меньше.
Причина №4  Тональный крем, пудра, румяна, вместе с уличной грязью забивают поры. Внимательно читайте состав на баночках. Например, если в составе средства есть кокосовое масло, то оно не подходит людям с жирной кожей, поскольку имеет повышенную комедогенность.
Причина №5  Отсутствие гигиены. Бактерии могут скапливаться на одежде: шарфы, воротники, шапки, на постельном белье, поэтому лучше стирать эти вещи почаще, чтобы избежать появления прыщей. Грязные волосы, болтающиеся по лицу и плечам, здоровья коже не добавляют.
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