5 причин появления прыщей

Причина №1 Бактерии, которые вызывают акне, называются Propionibacterium acnes — есть у каждого человека, и никак не проявляют себя. Но при изменении условий среды они вырабатывают жирные кислоты и влияют на ороговевшие клетки верхнего слоя кожи, вызывая воспаление. Помимо них, вредоносными могут стать различные виды стафилококков, а также подкожный клещ.

Причина №2 Нестабильный гормональный фон может вызвать избыток кожного сала. Клетки становятся липкими, и накапливаются, забиваются в порах, что приводит к воспалению. Гормоны, сбой которых чаще всего провоцирует акне: тестостерон, дигидротестостерон, а также инсулиноподобный фактор роста 1.

Причина №3 Неправильное питание. Фастфуд, алкоголь, сахар негативно влияют на работу нашей пищеварительной системы и на организм в целом. Согласно исследованиям, женщины, которые как минимум 4 дня в неделю употребляют свежие овощи, фрукты или рыбу, страдают от акне в 2 раза меньше.

Причина №4 Тональный крем, пудра, румяна, вместе с уличной грязью забивают поры. Внимательно читайте состав на баночках. Например, если в составе средства есть кокосовое масло, то оно не подходит людям с жирной кожей, поскольку имеет повышенную комедогенность.

Причина №5 Отсутствие гигиены. Бактерии могут скапливаться на одежде: шарфы, воротники, шапки, на постельном белье, поэтому лучше стирать эти вещи почаще, чтобы избежать появления прыщей. Грязные волосы, болтающиеся по лицу и плечам, здоровья коже не добавляют.