Растяжки и живот после родов — не неизбежность!

Какие изменения дарят женскому телу беременность и роды? Живот — это еще куда ни шло, но растяжки! А верите ли вы, что женское тело может остаться неизменным после такого испытания? И дело вовсе не в генетике, а в серьезной комплексной работе. Да, просто так красота живота и груди с неба после родов и кормления ребенка не свалится, однако, если не лениться, результат будет налицо.

Оглавление:

Растяжки

Живот после родов

Растяжки

Растяжки могут появиться у любого человека, вне зависимости от пола и возраста. Однако беременные женщины больше всего подвержены таким разрывам кожи, так как за почти десять месяцев их тело претерпевает невероятную трансформацию. Грудь и живот сначала стремительно увеличиваются в размерах, а потом еще быстрее «сдуваются»: один — после родов, другая — после завершения грудного вскармливания. По сути растяжки, или стрии, это разрывы на коже, покрытые соединительной тканью. Внешне они выглядят как сначала бордовые, а затем розовые или даже белые полоски разных размеров. Со временем они светлеют и становятся менее заметными, но окончательно не исчезают даже после хирургического вмешательства. Так что задача женщины — их предотвратить или, если не получилось, сделать визуально менее заметными на теле. Начнем с профилактики. Вот несколько шагов, которые не только помогут позаботиться о своей коже во время беременности, но и принесут массу приятных ощущений от ухода за собой. К тому же, в сумме это единственный способ избежать некрасивых стрий после родов.

Правильное питание. Без него никак не только во время беременности, но также до и особенно после нее. В рационе обязательно должен присутствовать белок — строительный материал для мышц и тканей организма. Мясо, рыба, морепродукты, молочные и кисломолочные продукты помогут стать коже более упругой и прочной.

Соблюдение водного баланса. Рвется «по швам» обезвоженная тонкая кожа. Поэтому питание ее изнутри не менее важно, чем снаружи. Минимум восемь стаканов чистой питьевой воды в день хорошо скажутся не только на поверхности груди, живота и бедер, но и на лице, так как морщины также «мнут» именно обезвоженную кожу.

Массаж и контрастный душ. Только не доставляйте коже стресс активными растираниями и резким перепадом температур. Обе эти процедуры — мягкое скрабирование кожи и душ с изменением холодной воды на теплую — должны быть комфортными для организма беременной женщины.

Питание внешнее. Не обязательно закупать дорогостоящие средства от растяжек. Кокосовое или миндальное масла также неплохо питают кожу, если наносить их на живот, грудь и бедра регулярно, желательно по два раза в день.

Правильная одежда. Для беременной это — специальное белье, поддерживающее грудь, и бандаж для живота на поздних сроках.

Куда сложнее бороться с растяжками, если они уже появились. В этом случае специалисты советуют не затягивать с началом войны за красоту тела и заняться стриями, пока они свежие. Чем старее разрывы на коже, тем сложнее сделать их незаметнее. Сразу отметим, что борьба должна быть комплексной. Только в совокупности меры окажутся эффективными.

Правильный уход за телом — мы говорим о правильном питании, достаточном количестве чистой воды, питательных кремах и всем том, о чем уже говорилось выше. Кроме того, уже после беременности можно использовать кремы с содержанием водорослей, их экстракт очень хорошо питает кожу.

Сухой массаж жесткой щеткой. Неспроста в последнее время он завоевал невероятную популярность. Массаж сухой щеткой с щетиной из натурального ворса (например, кактуса) перед душем улучшает кровообращение в проблемных зонах и заставляет кожу обновляться быстрее.

Салонные процедуры — тяжелая артиллерия в борьбе со стриями. Их суть — травмировать верхний слой кожи и заставить ее обновляться, тем самым сглаживая разрывы. Это может быть глубокий химический пилинг, микродермобразия (механический пилинг) и шлифовка кожи фракселем — лазером, который выравнивает поверхность тела. Из восстанавливающих процедур: мезотерапия — уколы, которые питают кожу волшебным коктейлем, и биоревитализация — инъекции с гиалуроновой кислотой, которая буквально преображает кожу, наполняя ее влагой. К сожалению, все эти процедуры — очень дорогостоящие и требуют прохождения целого курса. Вот почему прежде, чем обращаться к косметологу, стоит попробовать борьбу самостоятельную.

Живот после родов

Вторая, но не менее актуальная проблема после родов — пострадавший от беременности живот. Он может обвиснуть, покрыться складками или, наоборот, накопить за девять месяцев слой подкожного жира, от которого очень сложно избавиться. Женский организм устроен так, что во время беременности все настроено на накопление жировой прослойки, и именно в области живота, ведь так необходимо согреть поселившегося там малыша! Этим объясняется и повышенный аппетит будущей мамы, и медлительность, и желание побольше поспать. За беременность женщина набирает около 10 килограммов (а некоторые — и все 20!), и, к сожалению, не все они уходят одновременно с появлением на свет ребенка. Специалисты уверяют, что живот после родов не деформируется, если держать себя в рамках разумного в течение всей беременности. Если среди набранных килограммов не будет лишний, тело довольно быстро вернется к своей было форме. Правил несколько: больше двигаться (чаще ходить пешком, посещать бассейн или специальные занятие для беременных), не отказывать себе в чистой питьевой воде, не переедать, соблюдая норму в 2000 ккал, не злоупотреблять жареным и мучным, а также по возможности придерживаться режима питания и сна. Те же правила актуальны и после беременности, только, если все же необходимо убирать жировую прослойку с живота, придется добавить дефицит калорий (порядка 15-20%), физические упражнения и самомассаж. Убрать живот в домашних условиях на самом деле несложно, но кропотливо. От правильного питания в процессе жиросжигания зависит 80% результата. Любой онлайн счетчик калорий может по вашим индивидуальным параметрам рассчитать норму калорий. От нее необходимо отнять всего 15% — и вы получите то необходимое количество энергии, которую ваше тело должно принимать, чтобы избавляться от лишних килограммов. Теперь осталось зарегистрироваться в любом приложении для подсчета калорий в продуктах и ежедневно планировать свой рацион так, чтобы укладываться в полученное количество ккал. Это кажется кропотливым, но очень быстро входит в привычку, тем более что результаты не заставят себя долго ждать. Главное, не вестись на рекламу низкокалорийных диет и стремительного похудания. Ваше тело, возможно, и сможет за считанные недели скинуть десятку килограммов, но только представьте, что будет с вашей кожей, которая растягивалась до этого девять месяцев! Если она не будет успевать адаптироваться под ваши уменьшающиеся параметры, она попросту обвиснет. Не справиться с ненавистным животом и без должной физической нагрузки. Силовые тренировки в спортзале, кардиотренировки на свежем воздухе, круговые тренировки дома — все это существенно ускорит процесс и заодно подтянет кожу в проблемных зонах. Трех любых тренировок в неделю будет достаточно. Но нужно также укрепить и внутренние мышцы живота, чтобы они крепко держали внутренние органы, и вот это уже стоит делать ежедневно натощак. Речь идет о секретном упражнении всех бодибилдеров — вакууме. Суть его в том, чтобы после глубокого вдоха «выдохнуть» из легких весь воздух, а затем как можно сильнее втянуть живот в себя и продержаться так несколько секунд. Выполнять «вакуум» можно стоя, сидя или лежа, желательно по несколько раз в день. Если прибавить к этому популярную «планку» для пресса, результат будет заметен уже через несколько недель. Подытожим: формула, как убрать живот после родов, проста: правильное питание + посильные физические нагрузки + уход на кожей + массаж или контрастный душ. То же самое актуально и во время беременности. Тогда о растяжках и обвисшем животе можно будет точно забыть!