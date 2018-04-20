Проблемы после родов, о которых женщины предпочитают молчать

Казалось бы, чем можно напугать женщину после того, как она пережила беременность и роды? Но нет, и после такого стресса организм порой отвечает неприятными сюрпризами. Вряд ли вам об этом расскажут подруги, но многим новоиспеченным мамам приходится лечиться после того, как их малыши появляются на свет. О нескольких весьма пикантных проблемах мы сейчас расскажем.

Оглавление

Диастаз

Геморрой после родов

Недержание мочи после родов

Диастаз

Пожалуй, самая безобидная, но, к сожалению, неприятная с эстетической точки зрения проблема. Под давлением плода брюшные мышцы пресса, которые в обычном состоянии плотно прижаты друг другу, расходятся, а сухожилие живота под влиянием гормона релаксина становится очень мягким. После родов, как правило, все становится на свои места, однако дамам с лишним весом, слабыми мышцами живота, многоводием, многоплодной беременностью или крупным плодом в подарок остается диастаз. Выглядит это как постоянно выпирающий вперед живот, который не убирается с помощью обычных диет и упражнений. Чем больше диастаз — он может быть от 2 до 15 сантиметров — тем больше вероятность возникновения грыж и опущения внутренних органов. Часто обладательницы диастаза страдают от болей в области живота и поясницы. Проверить себя на наличие диастаза несложно. Лежа на спине с согнутыми коленями, приподнимите голову от пола. Постарайтесь сохранять мышцы пресса расслабленными, и пальцами прощупайте область пупка — примерно 3 сантиметра выше и ниже его по вертикальной линии. Если расхождение мышц есть, вы его почувствуете. Если оно больше, чем 2 сантиметра, вам противопоказаны обычные упражнения на пресс и сильные нагрузки. Даже малыша лучше носить на руках, находясь в бандаже. А также не поднимать ничего тяжелее 5 килограммов и не спать на животе, чтобы не увеличивать нагрузку на область пресса. Впрочем, диастаз — положение поправимое. Причем исправить его можно буквально за три месяца. Достаточно выполнять комплекс специальных упражнений на пресс, о которых должен рассказать специалист. Диастаз третьей степени может исправить операция — через небольшие отверстия в брюшной стенке врач ушивает разошедшиеся участки мышц.

Геморрой после родов

Весьма щепетильная тема, о которой решится рассказать не каждая новоиспеченная мама. Застойные процессы в венах прямой кишки возникают еще во время беременности из-за стремительно растущей матки, она может пережать венозные сосуды. Ситуацию усугубляют и запоры, которые часто могут беспокоить будущую маму. Спровоцировать появление геморроя могут также длительные и сложные роды, наследственность или даже изменение гормонального фона. Как бы то ни было, симптомы заболевания крайне неприятны: жжение и зуд в районе анального отверстия, боли при дефекации и постоянный дискомфорт. Геморройные узлы могут быть как внешними, так и внутренними, и само по себе это заболевание не проходит. С обращением к проктологу затягивать ни в коем случае нельзя. Безусловно, геморрой у женщин после родов препятствует полноценному восстановлению. Специалисты стараются лечить кормящих пациенток щадящими методами, откладывая операционное вмешательство, если оно необходимо, на более поздний срок. Избавить женщину от неприятных ощущений и устранить воспаление помогут специальные мази, свечи и, как отмечают врачи, корректировка образа жизни матери. При геморрое лучше отказаться от копченостей, жирной и жареной пищи, белого хлеба, кофе и газированных напитков, увеличив при этом в рационе долю клетчатки, то есть овощей и фруктов. Такая диета улучшит перистальтику кишечника и избавит кормящую маму от запоров. Исключить из рациона стоит также все продукты, которые ведут к повышенному газообразованию. Впрочем, рекомендованная при геморрое диета очень похожа на диету кормящей матери, так что особых трудностей в ее соблюдении быть не должно. Какой бы по сложности ни был геморрой после родов, лечение его вполне реально. Также специалист посоветует пациентке с геморроем внимательно следить за своей гигиеной — подмываться теплой водой после каждого похода в туалет и использовать влажную или очень мягкую туалетную бумагу. Улучшить кровообращение в органах малого таза и способствовать лечению геморроя помогут также специальные упражнения, которые обязательно посоветует врач. Отметим, что сауны, теплые ванны с травами и баня при геморрое противопоказаны.

Недержание мочи после родов

Это еще одна крайне неприятная проблема. Недержание у женщин после родов встречается довольно часто: в 10-15% после первых родов, в 40% — после повторных. Все дело в нарушении анатомического строения органов малого таза и ослаблении их тонуса. Масла в огонь подливают тяжелые роды с оперативным вмешательством, многоводие, крупный плод или несколько плодов. Урина в небольшом количестве выделяется при чихании, смехе, кашле, небольшой физической нагрузке и даже при половом контакте. Вместе с ощущением постоянной необходимости посетить туалет это приносит молодой маме серьезные неудобства. Недержание мочи у женщин после родов может быть вызвано также инфекциями мочевыводящей системы, гормональными нарушениями, немалую роль могут сыграть избыточный вес и генетическая предрасположенность. С решением этой проблемы также не стоит затягивать. Найти оптимальное для кормящей матери решение поможет врач-уролог. На приеме у специалиста придется максимально откровенно ответить на все вопросы, ведь спровоцировать недержание мочи может и психологический фактор. Возможно, женщине придется даже вести дневник мочеиспусканий, где она будет в подробностях фиксировать количество выпитой и выделенной из ее организма жидкости, а также свои ощущения во время опорожнения мочевого пузыря. Для диагностики проблемы придется сдать анализ крови, пройти УЗИ почек и мочевого пузыря, цистоскопию (введение оптического прибора через мочеиспускательный канал) и ряд других исследований. Лечение недержания мочи после родов, как и его диагностика, также состоит из целого комплекса процедур. В зависимости от сложности проблемы, это могут быть:

Упражнения для тренировки мышц малого таза: удержание грузиков влагалищными мышцами, упражнения Кегеля (больше 100 раз в день придется напрягать и расслаблять интимные мышцы.

Физиотерапия — электромагнитная стимуляция тех же мышц.

Тренировка мочевого пузыря, когда опорожнять этот орган нужно будет строго по составленному урологом плану.

Медикаментозная терапия.

Хирургическое вмешательство.

Чтобы не допустить подобной ситуации, специалисты рекомендуют еще во время беременности заняться профилактикой такого заболевания, как недержание мочи у женщин после родов. Лечение не понадобится, если, в первую очередь, будущая мама будет своевременно опустошать мочевой пузырь. Во-вторых, беременной стоит увеличить в своем рационе количество овощей и фруктов, чтобы не допустить запоров и, как следствие, давления на органы малого таза. Также стоит вовремя посещать терапевта для беременных и при необходимости сразу же лечить все заболевания мочевыводящей системы. Уменьшить давление на органы малого таза, в том числе и на мочевой пузырь, помогут соответствующий бандаж с поддержкой живота и упражнения Кегеля.