Актриса Юлия Франц — откровенно о красоте и пластике: «Мои губы такие от природы»

WMJ.ru : Ты красивая девушка с потрясающей фигурой. При этом красоткой себя, судя по всему, не считаешь. Сидела два года на кефире, чтобы похудеть, в одном из интервью сказала, что, если будешь разглядывать себя в зеркале, всегда найдешь кучу недостатков. Откуда такая неуверенность?

Ю. Ф. :Мне кажется, что у всех есть то, что не нравится в себе. Я объективно отношусь к своей внешности. Если хорошо выгляжу, то понимаю это, и если вижу, что мне надо похудеть, то тоже понимаю. Да, я экспериментировала с едой, но не для того, чтобы похудеть. Одно время увлекалась растительной пищей, но сейчас вернулась к обычному рациону — ем все, что захочется: и мясо, и рыбу. Впрочем, плюсы от правильного питания, безусловно, есть: на глазах буквально меняется состояние кожи в лучшую сторону. Но лично для меня длительная диета такого характера не подходит: в организм поступает меньше кальция, волосы и ногти становятся ломкими.

WMJ.ru: Назови свою нелюбимую и любимую части тела.

Ю. Ф. :Здесь все зависит от настроения: сегодня мне может не нравиться или нравиться одно, а завтра — другое. Я достаточно самокритична и не люблю смотреть на себя со стороны, особенно если после съемок необходимо отсматривать материал.

WMJ.ru: У тебя очень пухлые губы. Признайся, делала что-нибудь с ними?

Ю. Ф. :Губы такие от природы. Ничего с ними не делала.

WMJ.ru: Как относишься к пластике вообще?

Ю. Ф. :Спокойно. Если для кого-то это очень важно и иначе нельзя — почему нет? (Улыбается).

WMJ.ru: Скажи, как поддерживаешь себя в форме? Ходишь в спортзал?

Ю. Ф. :Спортзалы и тренировки с железом и прочими тренажерами — это не мой вариант, и мне это скучно. Я увлеклась танцами в стиле Vogue. Сейчас посещаю студию «PROТанцы», которую открыл Мигель

WMJ.ru: А какие процедуры делаешь для лица?

Ю. Ф. :Обычно делаю пилинги, увлажняющие и питающие маски. Никаких инъекций! В последнее время очень хочу попробовать гимнастику для лица. Сейчас много тренингов на эту тему, и говорят, что результат «налицо».

WMJ.ru: Дай совет, как всегда выглядеть свежей и отдохнувшей.

Ю. Ф. :Самое главное — это пить больше воды, не курить и не употреблять алкоголь (улыбается).

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Фото:Instagram, пресс-служба