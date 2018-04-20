Убираем живот после беременности: упражнения «Вакуум» и «Наули»

СодержаниеУпражнение «Вакуум» для восстановления и укрепления мышц животаУбираем живот после родов: практика «Наули»«Вакуум» и «Наули» после родов: противопоказания и меры предосторожностиДополнительные сведения

Иметь подтянутый, упругий живот мечтает каждая представительница прекрасного пола. Для большинства новоявленных мам тема совершенствования фигуры приобретает особую значимость. В период беременности прямые мышцы живота растягиваются за счет естественного увеличения объема матки, а потому после родов многие женщины сокрушаются при виде собственного отражения и испытывают существенный психологический дискомфорт, связанный с неудовлетворенностью своим обликом.

Хотя существует масса упражнений, ориентированных на укрепление мышц брюшного пресса и восстановление прежних форм, далеко не все они способны приводить к хорошим результатам. Даже регулярные тренировки не гарантируют заметного положительного эффекта. К счастью, есть по-настоящему действенные методики, позволяющие вернуть животу упругость за относительно короткое время. Отдельного разговора заслуживают такие приемы, как «Вакуум» и «Наули», поскольку именно они считаются наиболее эффективными.

Упражнение «Вакуум» для восстановления и укрепления мышц живота

Представленное упражнение было позаимствовано из йогических практик. Широкую известность оно получило благодаря знаменитому американскому культуристу Арнольду Шварценеггеру , который регулярно применял его во время своих тренировок.

Невзирая на то, что «Вакуум» пользуется большой популярностью, новоявленным мамам следует подходить к освоению этого упражнения крайне осторожно. Женщине, недавно перенесшей роды, необходимо использовать чуть измененную, специально адаптированную технику выполнения. В послеродовой период мышечные ткани малого таза, равно как и брюшные, пребывают в ослабленном, растянутом состоянии. Их нельзя подвергать большим нагрузкам. Для уменьшения размера живота в период послеродового восстановления нужно активизировать поперечные мышцы, чего и позволяют добиться вакуумные практики.

Выполнять «Вакуум» после беременности следует лежа (это позволяет минимизировать нагрузку на внутренние органы и мышцы тазового дна). Основной принцип движения заключается в расширении грудной клетки с последующим втягиванием живота под ребра. Для проведения тренинга рекомендуется использовать специальный коврик для йоги.

Упражнение осуществляется по следующей схеме:

Расположитесь на полу, лягте на спину и согните ноги в коленях. Ступни должны упираться в пол, а руки — быть разведенными широко в стороны. Произведите 5-7 спокойных вдохов и выдохов. Продолжая размеренно и глубоко дышать, сконцентрируйте свое внимание на движении грудной клетки. На вдохе ребра должны свободно «раскрываться», а живот — приподниматься. Важно, чтобы на выдохе ребра и живот плавно возвращались в естественное положение. Конечная цель — после глубокого вдоха сделать выдох таким образом, чтобы ребра остались разведенными (желательно даже стремиться развести их еще шире), и продолжать дыхание, удерживая такое положение. При этом живот должен как бы «всасываться» под грудную клетку.

Поначалу делать это упражнение будет сложно, однако регулярная практика поможет быстро выработать правильную технику выполнения. После освоения основного положения можно начинать выполнять гимнастику стоя прямо или на четвереньках.

Убираем живот после родов: практика «Наули»

«Наули» («лаулика», «волна», «взбалтывание живота») является одной из важнейших техник Хатха-йоги, которые долгое время содержались в строгой секретности и были доступны лишь посвященным опытным йогам. Сегодня эта практика открыта практически каждому, но далеко не у всех хватает энтузиазма и выдержки, чтобы овладеть ею. В реальности же научиться правильно выполнять «Наули» не так уж и сложно. Самое главное — понять, какие мышцы должны включиться в работу в процессе тренировки, и по какому принципу осуществляются их сокращения.

Прямые мышцы живота пролегают вдоль брюшины, в нижнем основании соединяясь с лобковой костью, а в верхнем — с нижними ребрами грудной клетки. В процессе практики «Наули» они осуществляют волнообразные колебания, поочередно высвобождая другие мышцы. Контроль над определенными мышечными тканями дает возможность выделять из них плотный вертикальный жгут в серединной части живота, который в последующем можно вращать по часовой стрелке и против ее хода. Разумеется, достичь такого уровня владения мышцами можно только за счет регулярных тренировок.

Некоторые практики йоги сопровождаются так называемыми «бандхами» («замками»). В упражнениях «Наули» используются следующие замки:

«Уддияна-бандха» («брюшной замок»).

Внешне выглядит как сильное втягивание живота, когда он погружается в подреберье. Но здесь есть один важный момент: действие осуществляется посредством контролируемого расширения грудной клетки при задержанном дыхании («ложный вдох») и сокращения мышц в области диафрагмы, а не с помощью напряжения брюшных мышц. Сам живот в это время пребывает в расслабленном состоянии.

«Джаландхара-бандха» («горловой замок»).

Чтобы сделать горловой замок, нужно произвести умеренно глубокий вдох, наклонить голову вперед и плотно прижать подбородок к области, расположенной между ключицами. Ладони при этом укладываются на колени. Оставаться в таком положении следует до тех пор, пока есть возможность задерживать дыхание без какого-либо дискомфорта. Завершающий этап сопровождается расслаблением плеч и рук, медленным поднятием головы и затем — плавным выдохом. Важно, чтобы во время практики не возникало мышечного напряжения.

«Наули» также включает в себя «Бахиранга-Кумбхаку» (задержку дыхания на вдохе). Осуществляется она после выдоха, без приложения существенных усилий.

Базовые техники «Наули»:

«Мадхьяма-наули» («центральная волна»).

Процесс выполнения упражнения можно разделить на несколько этапов:

Встаньте прямо и расставьте ноги на расстоянии шире плеч, после чего чуть согните их в коленях и опуститесь в полуприсед. Упритесь кистями рук в бедра. Склонять голову и закрывать глаза при этом не нужно. Произведите плавный выдох. Медленно вдохните воздух через ноздри и сделайте резкий усиленный выдох через рот, сжав и вытянув губы. Сразу же после этого выполните Бахиранга-Кумбхаку (задержку дыхания), затем горловой замок с завершающим плавным выдохом. Чуть втяните живот, сохраняя фазу Бахиранга-Кумбхаки, а далее выполните Уддияна-бандху (брюшной замок). Руки при этом остаются на коленях. Волевыми усилиями начинайте высвобождать мышцы в центре живота, как бы расслабляя область вокруг пупка и подавая ее вперед. При правильном выполнении на животе должен проявиться вертикальный мышечный жгут. Синхронно втягивайте живот в области талии с обоих боков, тем самым меняя плотность жгута (чем жестче он будет в центре, тем лучше). Удерживайте жгут максимально долго (по мере освоения техники нужно стремиться к тому, чтобы фиксировать «волну» на 30 секунд). Расслабьте живот, плавно поднимите голову и выпрямитесь.

На завершающем этапе упражнения произведите размеренный, глубокий вдох животом, далее примите обычную стойку и произведите несколько дыхательных циклов, расслабляясь.

«Вама-» и «Дакшина-Наули» (смещение жгута влево и вправо).

Упражнение «Вама-Наули» выполняется по следующему принципу:

Встаньте прямо и расставьте ноги шире плеч, после чего слегка согните их, уходя в полуприсед. Обопритесь руками о бедра (чуть выше коленей). Голова при этом не опускается. Произведите выдох. Сделайте медленный вдох через ноздри и резко, с силой выдохните через рот, вытянув губы. Выполните Бахиранга-Кумбхаку и завершите ее горловым замком. Немного втяните живот, сохраняя Бахиранга-Кумбхаку, и сделайте Уддияна-бандху. Зафиксировав брюшной замок, приподнимите правую руку, отрывая ее от бедра, и перенесите центр тяжести на левую (при этом нагрузка приходится и на левое бедро). Важно избегать «заваливания» корпуса. Такие манипуляции помогут выделить необходимые брюшные мышцы и переместить жгут влево.

На завершающем этапе практики следует снять Уддияна-бандху, плавно поднять голову, выпрямиться и произвести медленный, осознанный вдох. Выполнение упражнения «Дакшина-Наули» начинается абсолютно аналогично, но на 7-м пункте нужно сделать все наоборот — приподнять левую руку, сместить центр тяжести в противоположную сторону и «увести» сформированный мышечный жгут вправо.

Между подходами важно устраивать перерывы. Перед каждым кругом упражнений нужно делать по нескольку нормальных вдохов и выдохов.

Существуют и более сложные техники выполнения «Наули», но их можно начинать практиковать только после полного освоения базовых (перечисленных выше) упражнений. Продвинутые техники предполагают:

Приобретение навыка «взбалтывания» живота посредством поочередного выполнения «Вама-» и «Дакшина-Наули» без перерывов. Со временем тренировка усложняется: производится 3 вращения мышечного жгута через «Вама-Наули» и 3 вращения через «Дакшина-Наули» с последующим расслаблением живота. По мере освоения техники желательно повышать нагрузку, шаг за шагом увеличивая число вращений (до 20-и в обоих направлениях). Освоение практики «Наули» в «Сиддха-йони-асане» (в «Позе могущества») с подложенной под таз подушкой.

Лучше всего проводить тренинги в утренние часы, через небольшое время после пробуждения. Систематическое и правильное выполнение «Наули» способствует улучшению тонуса и укреплению брюшных мышц, оптимизирует работу внутренних органов, оказывает положительное воздействие на организм в целом.

Как утверждает Анна Тигинян, инструктор по Хатха-йоге, пилатесу и стрейчингу, тренироваться следует исключительно на голодный желудок (выпивать много жидкости перед занятием также не рекомендуется). С момента последнего приема пищи должно пройти не менее 4-х часов. Во время тренировки необходимо всегда помнить о том, что перед произведением вдоха, который сменяет фазу задержки дыхания, нужно снять все бандхи. При удержании замков дышать не нужно, но при этом важно и не задерживать дыхание слишком долго (чрезмерная задержка не принесет организму пользы). Если после задержки дыхания удается совершить естественный и спокойный вдох — значит, она выполнена правильно. Чтобы процесс освоения техники «Наули» проходил максимально легко и комфортно, сначала имеет смысл в совершенстве овладеть Уддияна-бандхой и Агнисара-крией. Помимо улучшения физического состояния, практика «Наули» помогает бороться с депрессией, способствует повышению уровня жизненной энергии, дарит отличное настроение.

«Вакуум» и «Наули» после родов: противопоказания и меры предосторожности

Приступать к освоению рассматриваемых техник можно только спустя 4-6 месяцев после родов, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом по вопросам целесообразности и безопасности подобных тренировок.

Несмотря на пользу, которую способны принести практики «Вакуум» и «Наули», молодой маме важно знать и о потенциальных опасностях таких упражнений. Перечень противопоказаний к их выполнению довольно обширен. Не удивительно, ведь во время тренинга происходит существенное повышение внутрибрюшного давления. При некоторых патологических и естественных, физиологических состояниях организма этот фактор может нести в себе угрозу для здоровья.

К числу основных противопоказаний относятся:

патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем; повышенное внутричерепное давление; грыжи (пупочная, диафрагмальная, позвоночная); болезни внутренних органов, прилегающих к диафрагме; заболевания желудочно-кишечного тракта (рак кишечника, язва желудка и 12-перстной кишки и т. п.); патологии мочеполовой системы (полипы, воспалительные процессы, эндометриоз и т. д.); недавно перенесенные полостные операции (2-3 месяца); менструации.

Если во время тренировок женщина испытывает дискомфорт (боль в животе, тянущие ощущения и т. п.), имеет смысл прекратить занятия.

Важно!

Неправильное выполнение вакуумной техники и «Наули» может быть опасно. В первое время осваивать эти практики рекомендуется под контролем опытного тренера.

Дополнительные сведения

Большой ошибкой будет считать, что практики «Вакуум» и «Наули» могут стать универсальными средствами коррекции фигуры в послеродовой период. Для достижения заметного положительного эффекта такую гимнастику следует проводить вкупе с другими упражнениями и оздоровительной диетой.

Стоит отметить, использование этих техник не способно повлиять на ситуацию с диастазом живота (расхождением мышц). При диастазе целесообразно делать упор на укрепление глубоких брюшных мышц наряду с восстановлением скоординированной работы глубоких и поверхностных мышц корпуса при нагрузке. В некоторых случаях проблему можно решить только посредством хирургического вмешательства.

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