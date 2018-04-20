Упасть в обморок можно, заразиться — нет. Семь мифов о донорстве крови

Донорское движение набирает обороты в России. Все больше людей, отбросив страхи и предрассудки, добровольно идут на станции переливания крови и становятся донорами. «АиФ-Черноземье» попросил опытного донора и основателя молодежного донорского движения «Качели» Николая Середу развенчать или подтвердить мифы, которые возникли вокруг добровольной сдачи крови.

Миф первый. При сдаче крови можно заразиться опасной болезнью

— На данный момент заразиться болезнью при сдаче крови нельзя. Всё оборудование одноразовое и используется только в соответствии с медицинскими стандартами. Если быть до конца честным, стоит упомянуть, что заразиться болезнью можно после сдачи крови. Организм в этот момент немного ослаблен, и если не позаботиться о правильном питании и восстановлении, это возможно. В процессе передачи крови от донора при надлежащем выполнении медицинских работников своих обязанностей заразиться невозможно.

Миф второй. Сдавать кровь больно

— Сдавать кровь действительно немного больно. Но для меня больнее сдача крови из пальца, чем из вены. Немного неприятно при введении и вытаскивании иглы. И всё. Остальной процесс не вызывает болевых ощущений. А вот упасть в обморок можно. В основном это происходит из-за психологических моментов, например, боязни иглы или крови. Второй момент, который может повлиять на плохое самочувствие, — это плохая подготовка к сдаче. Особенно это касается девушек в весенний период. Перед тем, как идти на станцию переливания, обязательно надо хорошо позавтракать, чтобы организм мог быстро восстановиться. Также не стоит забывать и о питании после процедуры.

Миф третий. Нельзя сдавать кровь татуированным и курящим людям

— Сдавать кровь людям с татуировками и привычкой к курению можно. Важно понимать, что становиться донором можно только через год после того, как ты сделал татуировку. Ограничение вводится из-за того, что инфекция, занесенная при татуировании в кровь, может определиться не сразу при анализах. Курящему человеку не стоит браться за сигарету за несколько часов до и несколько часов после сдачи крови. После курения организм ослаблен, и такому донору может стать плохо.

Миф четвертый. Надобности в крови распространенных групп нет — Наоборот. Чем распространенней группа крови, тем большему количество людей с ней необходимо переливание. Действительно верно, что в какие-то периоды в разных городах нашей страны банки крови полностью укомплектованы, но узнать это можно, только позвонив предварительно на станцию переливания крови. Бывают разные ситуации, но банки крови практически всегда нуждаются в свежей крови.

Миф пятый. Быть донором вредно для здоровья

— Сдавать кровь не вредно, если к этому подготовиться. А парням даже полезно — не предусмотрел наш организм обновления крови. Есть еще миф о том, что можно подсесть на сдачу крови. Вроде как организм уже привык и все время «хочет» сдавать кровь. Некоторые товарищи просто уверены, что организм начинает производить кровь как в мультике «Горшочек каши», и человек просто начинает толстеть от ее переизбытка. Это не так. Наше тело контролирует этот процесс, но слишком часто тоже не стоит сдавать кровь, организму стоит отдыхать между сдачами. К слову, я сам был донором 35 раз, но год уже не был на станции переливания из-за новой татуировки. Никакой потребности организма в донорстве я не чувствую.

Миф шестой. Сдавать кровь можно только раз в год — Сдавать кровь можно раз в два месяца, плазму — раз в две недели. Компьютерная система просто не даст вам сдавать чаще. За это время и организм успевает восстановиться, а кровь — насытиться питательными веществами, если донор ничем не болел.

Миф седьмой. Передвижные станции переливания опасны — там больше шансов заразиться

— Передвижные комплексы заготовки крови во многих случаях оснащены лучше, чем многие отделения переливания крови, да и оборудование там стоит более современное. Они позволяют сдать кровь недалеко от места работы или учебы. Вопрос в скорости приема доноров. Такие комплексы имеют меньше посадочных мест, чем в стационарных отделениях, но по всем остальным показателям такие станции обладают большим количеством плюсов, чем стационарные.