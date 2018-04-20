7 асан от боли в пояснице

Если у вас часто устает и болит поясница, начинайте день с этих несложных поз и упражнений для улучшения самочувствия.

Наш эксперт: Мария Бадретдинова, инструктор по йоге федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

1. УТТАНАСАНА Из положения стоя с выдохом наклонитесь вперед, складываясь в тазобедренных суставах, расслабляя спину. Позвольте спине и рукам свободно свисать под собственной тяжестью. Специально не тянитесь. Если вы почувствуйте дискомфорт с выпрямленными ногами, можете согнуть колени и поставить стопы шире. Дышите ровно и глубоко минимум 5 духательных циклов (1 дыхательный цикл — это 1 вдох и 1 выдох).

Поза уменьшает усталость и бесспокойство, стимулирует работу печени и почек, растягивает и укрепляет бедра, икры и голени.

2. АШВА САНЧАЛАСАНА (поза всадника) Согните колени и сделайте широкий шаг назад на выдохе. Постарайтесь поставить фаланги пальцев рук на одну линию с пальцами ног. Толкните таз вниз и вы почувствуете растяжение бедер. Задержитесь в этой позе на 3-4 дыхательных цикла.

Асана увеличивает подвижность позвоночного столба и тазобедренных суставов; растягивает ягодичную мышцу и глубоколежащие мышцы таза; дает растяжение связкам ног, повышает их эластичность; усиливает кровоснабжение позвоночника и ответвляющихся от него спинномозговых нервов; укрепляет костную систему и позвоночник.

3. БАЛАСАНА (видоизмененная поза ребенка) После отведите на выдохе впередистоящую ногу и опустите колени на пол. Соедините большие пальцы ног вместе и опустите ягодицы на пятки. Грудная клетка между колен, а живот между бедер. Перебирая пальцами рук, потянитесь максимально вперед, увеличивая расстояние от таза до ладоней и сокращая расстояние от ягодиц до пяток. Находимся в позе 5-7 дыхательных циклов.

Асана хорошо растягивает спину и раскрывает плечевой пояс. Данное упражнение приносит успокоение уму, снимает стресс, помогает при бессоннице. Дыхание становится более глубоким, так как диафрагма в этом упражнении увеличивается.

4. МАРДЖАРИАСАНА (поза потягивающейся кошки) Выполнение: встаньте на корточки, ладони четко под плечами, колени под тазобедренными суставами. Колени согнуты под прямым углом и стоят на ширине таза. На вдох делаем прогиб, сильно не запрокидывая голову, уводим взгляд вверх. На выдох округляя спину, уводим взгляд на живот, как бы отталкиваясь от пола руками. Следим за тем, чтобы поясница сильно не прогибалась, равномерно распределяя нагрузку по всей линии позвоночника. Повторяем 3-4 раза.

Поза кошки при регулярном выполнении помогает проработать весь позвоночный столб, сделать его более гибким и подвижным, устраняя блоки и зажимы в пояснице, межлопаточной области и области шеи.

5. АДХО МУКХА ШВАНАСАНА (собака мордой вниз) Из положения кошки поставьте пальцы ног на пол и с выдохом вытяните колени, толкая таз вверх. Ладони полностью раскрыты и вся плоскость ладони прижата к полу. Средние пальцы рук параллельны друг другу. Спина прямая, шея расслаблена, копчик стремится вверх. Ноги на ширине таза, колени смотрят вперед. Находимся в асане 3-4 дыхательных цикла.

Асана снимает утомление мышц спины, живота, рук и ног. Омолаживаются клетки головного мозга, снимается мышечная и умственная усталость. Возникает бодрость, улучшается настроение (грудная клетка растягивается). Регулярная практика этой асаны укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног. способствует формированию правильной осанки.

6. НАВАСАНА (поза лодки) Сядьте, согните колени и поставьте стопы на пол. Отклоните прямую спину назад (примерно 60 градусов над уровнем пола). Поднимите стопы на высоту коленного сустава и удерживать голени параллельно полу. Следом вытяните руки по обе стороны от ног. Дышите ровно, удерживайте позу в течение 30 секунд, увеличивая продолжительность до 1 минуты и более.

Навасана относится к позам йоги, укрепляющим мышцы брюшного пресса, спины и бедер. Она усиливает кровообращение в области живота, улучшая пищеварение, снимает боли в пояснице, стимулирует работу щитовидной железы.

7. МАРИЧАСАНА (поза глубокого скручивания)

Сядьте на ягодицы, согните правую ногу, направив колено вверх. Поставьте правую стопу за левое бедро. Начинайте все скрутки всегда направо, по часовой стрелке. Левую ногу вытяните вперед, направляя пальцы ног вверх. Обопритесь правой рукой на пол позади себя. Скручивайтесь в сторону согнутой ноги, помогая себе левой рукой. Ваша задача-не скрутиться как можно сильнее, а вытянуться макушкой вверх. Повторите в другую сторону.

Поза улучшает работу кишечника, избавляет от острых болей в спине, пояснице и бедрах, излечивает растяжения плечевых связок и смещения плечевых суставов, раскрепощает плечевой пояс.

Наталия Экономцева Читайте НАС ВКонтакте