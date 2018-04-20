Ещё
Врачи назвали лучшее время для тренировок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи назвали лучшее время для тренировок 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Время тренировки — это тоже важно!
Регулярные тренировки — это отлично, это поддерживает физическую форму и благотворно влияет на психическое здоровье. Но иногда, чтобы получить максимальный результат, приходится учитывать слишком много переменных: время, количество и состав еды, которую можно есть до или после; оптимальную продолжительность и нагрузку; наконец, одежду и обувь. Но есть кое-что, что можно выбрать раз и навсегда — и быть уверенной, что правильный выбор сделает занятия максимально эффективными. Это время, в которое лучше всего начинать тренировки
Отвечая на вопрос, в какое время суток лучше всего заниматься, специалисты часто ссылаются на цикадные ритмы, выбирая то время, когда ваше тело достигает пика активности. Однако ряд исследований, проведенных в последнее время, подтверждает: при прочих равных наиболее эффективными получаются те тренировки, которые проходят рано утром, натощакКак отмечают авторы исследований, такого рода тренировки не только активизируют метаболизм и повышают уровень энергии, но и подталкивают тело к тому, чтобы сжигать запасенный ранее жир — а не те калории, которые накопились после недавнего перекуса.
Еще один плюс ранней тренировки — большее количество солнечного света, который также способен активизировать процесс сжигания лишних калорий. Одно из исследований подтвердило: те, кто «ловили» солнечный свет в течение первых двух часов после пробуждения, тратили меньше усилий на поддержание хорошей формы. Вера Ермакова
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
4 асаны для идеального пресса 7 асан от боли в пояснице Делаем подтягивания «уголком». Лучшее упражнение для тех, кто худеет к лету
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина тратит миллионы, чтобы стать карикатурой10
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь
За какой секс женщины готовы платить7
Самые скандальные фото знаменитостей17
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела19
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение