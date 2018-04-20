Врачи назвали лучшее время для тренировок

Время тренировки — это тоже важно!

Регулярные тренировки — это отлично, это поддерживает физическую форму и благотворно влияет на психическое здоровье. Но иногда, чтобы получить максимальный результат, приходится учитывать слишком много переменных: время, количество и состав еды, которую можно есть до или после; оптимальную продолжительность и нагрузку; наконец, одежду и обувь. Но есть кое-что, что можно выбрать раз и навсегда — и быть уверенной, что правильный выбор сделает занятия максимально эффективными. Это время, в которое лучше всего начинать тренировки

Отвечая на вопрос, в какое время суток лучше всего заниматься, специалисты часто ссылаются на цикадные ритмы, выбирая то время, когда ваше тело достигает пика активности. Однако ряд исследований, проведенных в последнее время, подтверждает: при прочих равных наиболее эффективными получаются те тренировки, которые проходят рано утром, натощакКак отмечают авторы исследований, такого рода тренировки не только активизируют метаболизм и повышают уровень энергии, но и подталкивают тело к тому, чтобы сжигать запасенный ранее жир — а не те калории, которые накопились после недавнего перекуса.

Еще один плюс ранней тренировки — большее количество солнечного света, который также способен активизировать процесс сжигания лишних калорий. Одно из исследований подтвердило: те, кто «ловили» солнечный свет в течение первых двух часов после пробуждения, тратили меньше усилий на поддержание хорошей формы. Вера Ермакова

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