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Средства для женской гигиены вредят здоровью
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Средства для женской гигиены вредят здоровью 

Доктис 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Гигиенические и увлажняющие средства для женской интимной областиприносят больше вреда, чем пользы, выяснили канадские ученые.
Исследование специалистов Гвельфского университета, опубликованное в журнале BMC Women's Health, охватило около 1500 канадских женщин. Их опросили об используемых им вагинальных средствах, таких как успокаивающие кремы, увлажняющие средства, лубриканты и гигиенические салфетки, а также о возможных проблемах со здоровьем и самочувствием. Ранее уже было установлено, что вагинальный душ вредит микрофлоре влагалища, но о действии подобных средств точно не было ничего известно.
Оказалось, что женщины, использующие антибактериальные гели, в 8 раз чаще страдали грибковой инфекцией (кандидозом), к тому же у них парадоксальным образом почти в 20 раз повышен риск бактериальной инфекции. Любительницы салфеток для интимной гигиены вдвое чаще среднего страдали инфекциями мочеполового тракта, а пользовательницы лубрикантов и увлажняющих средств в 2,5 раза чаще мучились от кандидоза.
Все эти проблемы исследователи связывают с нарушением нормального микробиома влагалища. И предостерегают: подобные нарушения теоретически могут спровоцировать гораздо более серьезные проблемы, такие как воспалительные заболевания малого таза, проблемы с фертильностью, повышенный риск заболеваний, передаваемых половым путем, и рака шейки матки.
«В нашем обществе принято представление о женских гениталиях как о чем-то нечистом, а гигиенические средства для этой области преподносятся как решение проблемы, — говорит ведущий автор исследования профессор Киран О’Догерти. — Такие средства пытаются представить как необходимость. Но в реальности они представляют потенциальный риск для здоровья».
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