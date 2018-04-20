Средства для женской гигиены вредят здоровью

Гигиенические и увлажняющие средства для женской интимной областиприносят больше вреда, чем пользы, выяснили канадские ученые.

Исследование специалистов Гвельфского университета, опубликованное в журнале BMC Women's Health, охватило около 1500 канадских женщин. Их опросили об используемых им вагинальных средствах, таких как успокаивающие кремы, увлажняющие средства, лубриканты и гигиенические салфетки, а также о возможных проблемах со здоровьем и самочувствием. Ранее уже было установлено, что вагинальный душ вредит микрофлоре влагалища, но о действии подобных средств точно не было ничего известно.

Оказалось, что женщины, использующие антибактериальные гели, в 8 раз чаще страдали грибковой инфекцией (кандидозом), к тому же у них парадоксальным образом почти в 20 раз повышен риск бактериальной инфекции. Любительницы салфеток для интимной гигиены вдвое чаще среднего страдали инфекциями мочеполового тракта, а пользовательницы лубрикантов и увлажняющих средств в 2,5 раза чаще мучились от кандидоза.

Все эти проблемы исследователи связывают с нарушением нормального микробиома влагалища. И предостерегают: подобные нарушения теоретически могут спровоцировать гораздо более серьезные проблемы, такие как воспалительные заболевания малого таза, проблемы с фертильностью, повышенный риск заболеваний, передаваемых половым путем, и рака шейки матки.