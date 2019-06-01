Как живет девушка, которая вынуждена постоянно есть

У американки по имени Алекс серьезные проблемы: в свои 25 лет из-за редкого заболевания она страдает расстройством пищевого поведения. Алекс физически ощущает постоянное чувство голода.

Врачи говорят, что такой симптом свидетельствует о наличии синдрома Прадера-Вилли, которым в США болеет один ребенок из 15 тысяч. Это генетическое заболевание, которое начинает проявляться в детском возрасте: "мягкие" кости, недоразвитость тела и в частности половых органов (что становится более заметно с возрастом), повышенная сонливость, плохие зубы и многое другое. Также переедание и вечное чувство голода тоже принято считать одним из симптомов именно этого заболевания.

Но в случае с Алекс врачи так и не уверены до конца — девушка действительно вынуждена постоянно контролировать свое питание, но многие другие симптомы синдрома Прадера-Вилли у нее так и не проявились.

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Алекс ведет активную жизнь, занимается спортом (в частности, чтобы как-то уменьшить проблему ожирения), но, увы, она всегда настороже — девушка ведет дневник с подсчетом съеденной за день еды. А родители вынуждены закрывать холодильник на ночь на кодовый замок.