Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет девушка, которая вынуждена постоянно есть 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook
У американки по имени Алекс серьезные проблемы: в свои 25 лет из-за редкого заболевания она страдает расстройством пищевого поведения. Алекс физически ощущает постоянное чувство голода.
Врачи говорят, что такой симптом свидетельствует о наличии синдрома Прадера-Вилли, которым в США болеет один ребенок из 15 тысяч. Это генетическое заболевание, которое начинает проявляться в детском возрасте: "мягкие" кости, недоразвитость тела и в частности половых органов (что становится более заметно с возрастом), повышенная сонливость, плохие зубы и многое другое. Также переедание и вечное чувство голода тоже принято считать одним из симптомов именно этого заболевания.
Но в случае с Алекс врачи так и не уверены до конца — девушка действительно вынуждена постоянно контролировать свое питание, но многие другие симптомы синдрома Прадера-Вилли у нее так и не проявились.
Facebook
Алекс ведет активную жизнь, занимается спортом (в частности, чтобы как-то уменьшить проблему ожирения), но, увы, она всегда настороже — девушка ведет дневник с подсчетом съеденной за день еды. А родители вынуждены закрывать холодильник на ночь на кодовый замок.
facebook
Женский форум1
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фитнес онлайн — за или против
Какое первое впечатление производят знаки зодиака1
Переделанные: звезды, обожающие пластику10
5 лайфхаков, которые помогут привести тело в тонус2
Вещи, выдающие в мужчине «деревню»26
Видео
00:33
Хилькевич устроила танцы у шеста
Звёзды
00:31
Билан не может справиться с ночными кошмарами
Звёзды
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
15:54
Россиянка зарабатывает сотни тысяч на борще
Еда
03:59
Бывают ли полезные конфеты
Еда
08:37
Кем стали девушки из «Лицея»
Звёзды
10:10
В Росконтроле навали худшее «птичье молоко»
Еда
04:43
Из чего делают популярный магазинный соус
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение