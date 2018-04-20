Морщины и нечеткий овал лица: как не превратиться в старуху раньше времени 

Причины раннего старения
Специалисты называют ранним старением возрастные изменения (мимические морщины, глубокие заломы, нечеткий овал лица), которые проявляются в возрасте 27–30 лет. Конечно, во всех этих процессах можно обвинить экологию и жизнь в мегаполисе, но дело не только в этом. Для того чтобы старение проявилось на лице молодой девушки, есть целый ряд причин. Постоянный стресс
Вы наверняка замечали, что человек, который находится в состоянии стресса, выглядит не лучшим образом: тусклый цвет лица, синяки под глазами, первые морщинки. Против красоты и здоровья в этот период работает кортизол — гормон, который выделяется во время сильного нервного напряжения. Он спазмирует мышцы, мешает нормальному кровотоку и микроциркуляции кислорода. А это ведет к тому, что кожа недополучает питательных веществ и страдает от истощения. Частое употребление алкоголя Итальянская традиция — выпивать бокал вина на ночь — снижает уровень стресса, но отрицательно сказывается на здоровье кожи. Частое употребление горячительных напитков способствует расширению сосудов, что приводит не только к появлению сосудистых звездочек, но и к ухудшению питания тканей кожи. А это чревато возникновением морщин. Различные заболевания Проблемы с гормонами (неважно, связано это с щитовидкой или половой системой), а также сахарный диабет приводят к тому, что кожа становится сухой и покрывается сеточкой морщин. Увлечение солнечными ваннамиЧасто валяетесь на пляже или ходите в солярий? Не удивляйтесь, что в скором времени станете обладательницей ранних морщин. Да, ультрафиолет вырабатывает эндорфины и поднимает настроение. Но он же замедляет синтез волокон коллагена и эластина, а то и вовсе их разрушает, из-за чего кожа начинает быстро стареть. Неправильное питаниеЛюбовь к фастфуду, жареной, жирной пище сильно вредит не только метаболизму, но и здоровью кожи, ухудшает синтез коллагена. Увлечение диетамиКогда девушки целенаправленно худеют, они часто исключают из своего рациона не только вредную пищу. Если выбрана жесткая диета, организм не получает самое главное — белок, который является строительным материалом для волокон коллагена. Жесткие диеты приводят к истончению подкожно-жировой клетчатки и к раннему появлению брылей (обвисших щек). ГенетикаОсобенности строения лица (в том числе наследственные) тоже могут стать причиной раннего старения и появления брылей. Мнение эксперта
— Если от природы у девушки пухлые щечки, то из-за снижения мышечного тонуса они могут опуститься, а к 30 годам появятся брыли. То же самое может произойти, если кожа плотная, а кости от природы тонкие и не могут удержать каркас. Мария Чамурлиева, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии Tori
Активная мимикаЕсли вы часто морщите лоб и ваша мимика очень активна, то со временем это приведет к закладыванию глубоких статических морщин. Антивозрастной уход за кожейАнтивозрастная косметика может помочь при возникновении морщин, улучшить тонус кожи. Но применять ее нужно курсом, а не на постоянной основе. Мнение эксперта
— Если вы постоянно стимулируете кожу с помощью омолаживающих средств (в их составе обычно есть пептиды, фруктовые кислоты, ретинол), то со временем она устанет, ее ресурсы истощатся. Это косвенно может способствовать преждевременному старению. Елена Селиванова, косметолог, специалист антиэйдж-медицины центра медицинской косметологии «Петровка Бьюти»
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Телефон: +7 (495) 532-86-10 Сайт: israel-cosmetica.ru Салонные методы борьбы
Если раннее старение все-таки настигло — медлить нельзя, иначе процесс пойдет дальше, и со временем исправить ситуацию будет все сложнее. Действовать надо по всем фронтам, подключая в первую очередь профессиональные методики. Ботокс
В 25–27 лет уколы ботулотоксина помогают не только разгладить уже наметившиеся морщинки, но и исправить мимические привычки. Благодаря уколам вы отучитесь гримасничать и морщить лоб по любому поводу. ФиллерыКонтурная пластика поможет избавиться от глубоких морщин, сделать овал лица более четким, предотвратить его обвисание. ФраксельВ зависимости от режима лазерная насадка, похожая на сито, и сетка лучей способны убрать пигментацию, расширенные поры, стимулировать процессы обновления кожи. ПилингиРазличные варианты салонных пилингов отлично стимулируют обновление в клетках и тканях, выравнивают рельеф лица и разглаживают морщины. ФотоомоложениеИдеальная процедура для избавления от сосудистых звездочек, сеточки морщин, пигментации. Более подробно о фотоомоложении можно прочесть в отчете нашего главного редактора. Лазерная шлифовкаШлифовка — одна из самых травматичных процедур с длительной реабилитацией. Зато и эффект от нее держится долго. Альтера (Ulthera) Ультразвуковая технология отлично помогает при обвисших щеках и возвращает лицу четкий овал. Домашний уход
Грамотный домашний уход важен так же, как и профессиональный. Он не только поддерживает эффект от салонной процедур, но и работает над качеством кожи. Главное — иметь в арсенале средства для разных этапов ухода. Очищение кожи
Очищение кожи — один из ключевых моментов в профилактике старения. Важно умываться два раза в день: утром вы смываете продукты сальных желез, которые выделяются в том числе и ночью, а вечером очищаете кожу от макияжа, пыли и токсинов. Два раза в неделю практикуйте глубокое очищение. Используйте для этого специальные щетки для умывания, пилинги с фруктовыми кислотами или ферментативные пилинги (они имеют в составе очень мелкий, но не травмирующий кожу абразив). Эти средства разрывают мостики между ороговевшими чешуйками, которые нарушают процессы микроциркуляции и кожного дыхания, стимулируют обновление клеток эпидермиса.
Прекрасно очищают кожу молочко и тоник CANAAN Minerals & Herbs. Основу средств составляют минералы Мертвого моря, витамины и натуральные растительные компоненты. Молочко глубоко и мягко очищает кожу, выводит токсины и шлаки, заметно сужает поры. Тоник освежает и тонизирует, борется с жирным блеском. Кожа лица становится матовой, чистой и свежей.
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Телефон: +7 (495) 532-86-10 Сайт: israel-cosmetica.ru Косметика с пептидамиСредства с пептидами отлично справляются с возрастными изменениями кожи. Помните, что продукты с содержанием этих компонентов нужно использовать курсом в течение трех месяцев. Мнение эксперта
— Пептиды — это сигнальные молекулы, которые стимулируют процессы заживления, обновления кожи, ее собственные ресурсы и способность к самоомоложению. Некоторые группы пептидов работают как ботулотоксин, то есть слегка (не так, как инъекции, конечно) блокируют мышечную активность. Особенно эффективны средства с пептидами для области вокруг глаз. Елена Селиванова, косметолог, специалист антиэйдж-медицины центра медицинской косметологии «Петровка Бьюти»
Средства с антиоксидантамиАнтиоксиданты (витамины С, Е, керамиды или церамиды, коэнзим Q10) противостоят размножению свободных радикалов. Это полые клетки, которые разрывают связи между здоровыми клетками, вызывают их мутацию и преждевременное старение. Работу свободных радикалов активируют стрессы, солнце и другие факторы. Антиоксиданты же нивелируют этот процесс.
Продукты с ретиноломРетинол — известный омолаживающий компонент, который стимулирует обновление кожи и ускоряет клеточный метаболизм. Но это очень коварный элемент. Наряду с пользой он может принести и вред. Если кожа к нему чересчур восприимчива, ретинол может вызвать сухость, воспалительные процессы и даже акне. Поэтому использовать продукты с витамином А и его вариациями лучше всего под контролем косметолога и только курсом.
Увлажняющие средстваПродукты с растительными экстрактами и ценной гиалуроновой кислотой необходимы коже для увлажнения. Если ей не будет хватать влаги, замедлится клеточный метаболизм, что может привести к запуску процессов старения.
Правильное питаниеСтарайтесь избегать частого употребления жирной, острой и копченой пищи. Не злоупотребляйте диетами. Лучше всего питаться правильно, а алкоголь употреблять только по праздникам. Узнайте о других способах предотвратить старение:
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