Морщины и нечеткий овал лица: как не превратиться в старуху раньше времени

Причины раннего старения

Специалисты называют ранним старением возрастные изменения (мимические морщины, глубокие заломы, нечеткий овал лица), которые проявляются в возрасте 27–30 лет. Конечно, во всех этих процессах можно обвинить экологию и жизнь в мегаполисе, но дело не только в этом. Для того чтобы старение проявилось на лице молодой девушки, есть целый ряд причин. Постоянный стресс

Вы наверняка замечали, что человек, который находится в состоянии стресса, выглядит не лучшим образом: тусклый цвет лица, синяки под глазами, первые морщинки. Против красоты и здоровья в этот период работает кортизол — гормон, который выделяется во время сильного нервного напряжения. Он спазмирует мышцы, мешает нормальному кровотоку и микроциркуляции кислорода. А это ведет к тому, что кожа недополучает питательных веществ и страдает от истощения. Частое употребление алкоголя Итальянская традиция — выпивать бокал вина на ночь — снижает уровень стресса, но отрицательно сказывается на здоровье кожи. Частое употребление горячительных напитков способствует расширению сосудов, что приводит не только к появлению сосудистых звездочек, но и к ухудшению питания тканей кожи. А это чревато возникновением морщин. Различные заболевания Проблемы с гормонами (неважно, связано это с щитовидкой или половой системой), а также сахарный диабет приводят к тому, что кожа становится сухой и покрывается сеточкой морщин. Увлечение солнечными ваннамиЧасто валяетесь на пляже или ходите в солярий? Не удивляйтесь, что в скором времени станете обладательницей ранних морщин. Да, ультрафиолет вырабатывает эндорфины и поднимает настроение. Но он же замедляет синтез волокон коллагена и эластина, а то и вовсе их разрушает, из-за чего кожа начинает быстро стареть. Неправильное питаниеЛюбовь к фастфуду, жареной, жирной пище сильно вредит не только метаболизму, но и здоровью кожи, ухудшает синтез коллагена. Увлечение диетамиКогда девушки целенаправленно худеют, они часто исключают из своего рациона не только вредную пищу. Если выбрана жесткая диета, организм не получает самое главное — белок, который является строительным материалом для волокон коллагена. Жесткие диеты приводят к истончению подкожно-жировой клетчатки и к раннему появлению брылей (обвисших щек). ГенетикаОсобенности строения лица (в том числе наследственные) тоже могут стать причиной раннего старения и появления брылей. Мнение эксперта

— Если от природы у девушки пухлые щечки, то из-за снижения мышечного тонуса они могут опуститься, а к 30 годам появятся брыли. То же самое может произойти, если кожа плотная, а кости от природы тонкие и не могут удержать каркас. Мария Чамурлиева, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог центра косметологии Tori

Активная мимикаЕсли вы часто морщите лоб и ваша мимика очень активна, то со временем это приведет к закладыванию глубоких статических морщин. Антивозрастной уход за кожейАнтивозрастная косметика может помочь при возникновении морщин, улучшить тонус кожи. Но применять ее нужно курсом, а не на постоянной основе. Мнение эксперта

— Если вы постоянно стимулируете кожу с помощью омолаживающих средств (в их составе обычно есть пептиды, фруктовые кислоты, ретинол), то со временем она устанет, ее ресурсы истощатся. Это косвенно может способствовать преждевременному старению. Елена Селиванова , косметолог, специалист антиэйдж-медицины центра медицинской косметологии «Петровка Бьюти»

В борьбе с морщинами помогут средства BLACK PEARL Sea of Spa. Крем-серум для лица и кожи вокруг глаз и разглаживающий крем имеют в своем составе черный жемчужный порошок, морские водоросли и минералы Мертвого моря. Благодаря этим компонентам улучшается внешний вид кожи, восстанавливается ее текстура и эластичность.

Разглаживающий крем для кожи вокруг глаз и губ BLACK PEARL Sea of Spa​, цена: от 2 470 руб.

Крем-серум для лица и кожи вокруг глаз

BLACK PEARL Sea of Spa​, цена: от 2 550 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: омолаживающая косметика для лица

Где: интернет-магазин «Косметика из Израиля»

Телефон: +7 (495) 532-86-10 Сайт: israel-cosmetica.ru Салонные методы борьбы

Если раннее старение все-таки настигло — медлить нельзя, иначе процесс пойдет дальше, и со временем исправить ситуацию будет все сложнее. Действовать надо по всем фронтам, подключая в первую очередь профессиональные методики. Ботокс

В 25–27 лет уколы ботулотоксина помогают не только разгладить уже наметившиеся морщинки, но и исправить мимические привычки. Благодаря уколам вы отучитесь гримасничать и морщить лоб по любому поводу. ФиллерыКонтурная пластика поможет избавиться от глубоких морщин, сделать овал лица более четким, предотвратить его обвисание. ФраксельВ зависимости от режима лазерная насадка, похожая на сито, и сетка лучей способны убрать пигментацию, расширенные поры, стимулировать процессы обновления кожи. ПилингиРазличные варианты салонных пилингов отлично стимулируют обновление в клетках и тканях, выравнивают рельеф лица и разглаживают морщины. ФотоомоложениеИдеальная процедура для избавления от сосудистых звездочек, сеточки морщин, пигментации. Более подробно о фотоомоложении можно прочесть в отчете нашего главного редактора. Лазерная шлифовкаШлифовка — одна из самых травматичных процедур с длительной реабилитацией. Зато и эффект от нее держится долго. Альтера (Ulthera) Ультразвуковая технология отлично помогает при обвисших щеках и возвращает лицу четкий овал. Домашний уход

Грамотный домашний уход важен так же, как и профессиональный. Он не только поддерживает эффект от салонной процедур, но и работает над качеством кожи. Главное — иметь в арсенале средства для разных этапов ухода. Очищение кожи

Очищение кожи — один из ключевых моментов в профилактике старения. Важно умываться два раза в день: утром вы смываете продукты сальных желез, которые выделяются в том числе и ночью, а вечером очищаете кожу от макияжа, пыли и токсинов. Два раза в неделю практикуйте глубокое очищение. Используйте для этого специальные щетки для умывания, пилинги с фруктовыми кислотами или ферментативные пилинги (они имеют в составе очень мелкий, но не травмирующий кожу абразив). Эти средства разрывают мостики между ороговевшими чешуйками, которые нарушают процессы микроциркуляции и кожного дыхания, стимулируют обновление клеток эпидермиса.

Прекрасно очищают кожу молочко и тоник CANAAN Minerals & Herbs. Основу средств составляют минералы Мертвого моря, витамины и натуральные растительные компоненты. Молочко глубоко и мягко очищает кожу, выводит токсины и шлаки, заметно сужает поры. Тоник освежает и тонизирует, борется с жирным блеском. Кожа лица становится матовой, чистой и свежей.

Очищающее молочко CANAAN Minerals & Herbs​,

цена: от 1 300 руб.

Очищающий тоник CANAAN Minerals & Herbs​,

цена: от 1 100 руб.

ГДЕ КУПИТЬ? Что: очищающая косметика для лица

Где: интернет-магазин «Косметика из Израиля»

Телефон: +7 (495) 532-86-10 Сайт: israel-cosmetica.ru Косметика с пептидамиСредства с пептидами отлично справляются с возрастными изменениями кожи. Помните, что продукты с содержанием этих компонентов нужно использовать курсом в течение трех месяцев. Мнение эксперта

— Пептиды — это сигнальные молекулы, которые стимулируют процессы заживления, обновления кожи, ее собственные ресурсы и способность к самоомоложению. Некоторые группы пептидов работают как ботулотоксин, то есть слегка (не так, как инъекции, конечно) блокируют мышечную активность. Особенно эффективны средства с пептидами для области вокруг глаз. Елена Селиванова, косметолог, специалист антиэйдж-медицины центра медицинской косметологии «Петровка Бьюти»

Средства с антиоксидантамиАнтиоксиданты (витамины С, Е, керамиды или церамиды, коэнзим Q10) противостоят размножению свободных радикалов. Это полые клетки, которые разрывают связи между здоровыми клетками, вызывают их мутацию и преждевременное старение. Работу свободных радикалов активируют стрессы, солнце и другие факторы. Антиоксиданты же нивелируют этот процесс.

Продукты с ретиноломРетинол — известный омолаживающий компонент, который стимулирует обновление кожи и ускоряет клеточный метаболизм. Но это очень коварный элемент. Наряду с пользой он может принести и вред. Если кожа к нему чересчур восприимчива, ретинол может вызвать сухость, воспалительные процессы и даже акне. Поэтому использовать продукты с витамином А и его вариациями лучше всего под контролем косметолога и только курсом.

Увлажняющие средстваПродукты с растительными экстрактами и ценной гиалуроновой кислотой необходимы коже для увлажнения. Если ей не будет хватать влаги, замедлится клеточный метаболизм, что может привести к запуску процессов старения.

Правильное питаниеСтарайтесь избегать частого употребления жирной, острой и копченой пищи. Не злоупотребляйте диетами. Лучше всего питаться правильно, а алкоголь употреблять только по праздникам. Узнайте о других способах предотвратить старение:

Лазерное омоложение лица: убрать сосуды, подтянуть кожу и стать на несколько лет моложе Продлить молодость: какие процедуры нужны коже в 30, 40, 50 лет Как ухаживать за кожей в 30, чтобы выглядеть шикарно в 50 лет: шесть правил