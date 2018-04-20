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Сколько на самом деле нужно стоять в планке (меньше, чем мы думали!)
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Сколько на самом деле нужно стоять в планке (меньше, чем мы думали!) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Достаточно только 10 секунд!
Планка — отличное упражнение, но как долго надо стоять в ней, чтобы получить максимальный эффект и не навредить своему здоровью? Ответ может вас удивить.
Профессор Стюарт Макгилл, специалист по заболеваниям позвоночника, утверждает, что оптимальное время, в течение которого следует стоять в планке — 10 секунд
По мнению Макгилла, намного более эффективными будут три подхода по 10 секунд, чем один 30-секундный. Также профессор категорически не рекомендует «длинные» планки — от двух минут и более.
В любом случае, напоминает профессор, настоящая польза от этого упражнения зависит не от того, как много времени вы проводите в планке, а от того, верно ли соблюдаете технику Если вы неверно распределяете нагрузку, то ваши суставы и позвоночник могут серьезно пострадать и вместо пользы планка принесет вашему организму серьезный вред. Вера Ермакова
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