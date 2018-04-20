Ещё
Лосьоны для тела признаны смертельно опасными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лосьоны для тела признаны смертельно опасными 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Не все продукты для ухода за телом одинаково полезны. Датские ученые заподозрили в лосьонах для тела наличие химических веществ, опасных для эндокринной системы.
Проведенное исследование показало возможность существования в косметических средствах аллергенов, которые пагубно влияют на здоровье. Эксперты проверили ингредиенты, использующиеся в 54 лосьонах для тела, и сопоставили их с целым списком так называемых проблемных субстанций.
В результате было установлено, что в продуктах для ухода за телом встречается множество опасных химикатов, пишет издание Chemical Watch. В их число вошли парабены, бутилгидрокситолуолы, циклопентасилоксаны, формалин и диазолидинил мочевина.
Авторы исследования отметили, что лосьоны для тела могут и не быть вредными сами по себе, однако обеспечивают так называемый эффект коктейля, подвергая организм влиянию нежелательных веществ. В отчете подчеркивается, что все эти химические соединения долгое время сохраняются на поверхности кожи, потому что лосьоны не смываются так быстро, как другие средства.
В ходе эксперимента ученые расположили продукты разных производителей по специальной шкале в зависимости от того, какое количество вредных субстанций в них содержится. Результаты этого исследования могут помочь потребителям при выборе тех или иных гигиенических средств в будущем.
Дни.ру: последние новости
Ковальчук заявила об измене мужа Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка Округлившаяся Лера Кудрявцева прячет живот
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщины разделись во имя уродства11
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь3
Самые скандальные фото знаменитостей24
За какой секс женщины готовы платить18
Звезды девяностых, которых сегодня не узнать4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение