Специалисты нашли в лосьонах для тела опасные вещества

Ученые из Дании изучили состав 54 лосьонов для тела и обнаружили в них наличие опасных аллергенов. По мнению специалистов, эти вещества представляют угрозу для эндокринной системы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на издание Chemical Watch.

В ходе исследования выяснилось, что в косметической продукции для ухода за телом есть большое количество опасных химикатов, в частности парабены, бутилгидрокситолуолы, формалин, диазолидинил, мочевина и циклопентасилоксаны. Ученые отмечают, что лосьоны сами по себе могут и не быть вредными, однако

из-за так называемого эффекта коктейля организм получает нежелательные вещества. Кроме того, химические соединения надолго остаются на коже, так как лосьоны смываются медленнее, чем другие продукты для ухода.

Исследователи из Университета Мэриленда в Балтиморе выяснили, что курильщики в возрасте до 50 лет более склонны к возникновению инсульта и нарушению мозгового кровообращения. Последний показатель растет пропорционально количеству выкуриваемых сигарет.