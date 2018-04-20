В лосьонах для тела найдены опасные для человека вещества

В лосьонах для тела обнаружили опасные для эндекринной системы химические вещества, пишет издание Chemical Watch.

Исследование провели датские ученые. Они проверили ингредиенты, использующиеся для производства 54 лосьонов для тела, и сопоставили из со списком «проблемных веществ». Специалисты выяснили, что в большинстве лосьонах сожержатся химикаты, нарушаюшие работу эндокринной системы, а также различные аллергены, в том числе парабены, бутилированный гидрокситолуол, формалин, мочевина и другие.

В докладе говорится, что, хотя эти лосьоны для тела не могут быть вредными сами по себе, они приводят к так называемому «эффекту коктейля», когда при взаимодействии нежелательных химических веществ между собой, они отрицательно влияют на организм.

Отмечается, что кожа поглощает химикаты, которые длительное тело находятся на ее поверхности, а не смываются быстро, поэтому они сильнее воздействуют на системы организма.

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