Упал тестостерон?

Низкий тестостерон у молодых мужчин

Снижение уровня тестостерона у мужчин в молодом возрасте — одна из главнейших характеристик серьезного нарушения обмена веществ. Последствиями низкого уровня этого гормона ставится как снижение либидо и ослабление сексуального желания, так и набор лишнего веса на фоне потери мышечной массы. Кроме этого, низкий тестостерон часто приводит к развитию депрессий.

При этом причиной пониженного уровня тестостерона у мужчин в возрасте 20-30 лет (или даже у подростков) обычно являются вовсе не гормональные проблемы, а неправильное питание и вредные привычки. Кроме этого, низкий тестостерон может стать сигналом хронической перетренированности у спортсменов, активно занимающихся физическими тренировками каждый день.

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Возрастное снижение тестостерона

Возрастное снижение уровня тестостерона у здоровых мужчин обычно начинается в 30-35 лет, ускоряясь ближе к 50 годам. Поскольку уровень этого важного гормона падает постепенно, большинство мужчин просто не замечают снижения — если женщина при наступлении менопаузы резко теряет до 30-40% своих гормонов, то падение тестостерона у мужчин составляет 1-5% в год (1).

Важно и то, что симптомы низкого уровня тестостерона крайне неоднозначны и расплывчаты — по сути, в домашних условиях вы просто не сможете точно определить, понижен ли у вас тестостерон или нет. Именно поэтому необходимо не просто изучать статьи и форумы в интернете, а прежде всего обратиться к врачу-андрологу для проведения лабораторного теста крови.

Низкий тестостерон и проблемы с зачатием

Строго говоря, сам по себе тестостерон не оказывает прямого влияния на потенцию (или на возможность зачатия ребенка) — он лишь воздействует на общее возбуждение мужчины и стимулирует рецепторы мозга, заставляя их синтезировать оксид азота, запускающий процесс эрекции. По сути, низкий тестостерон влияет скорее на уровень либидо и на качество спермы.

Исследования показывают, что пониженный уровень этого полового гормона уменьшает интерес к сексу, в результате чего мужчине становится сложно достигать и поддерживать качественную эрекцию, затрудняется достижение эякуляции и притупляется общая острота ощущений и оргазма. Однако большинство этих проблем являются скорее психологическими, чем физическими.

Ключевые признаки низкого тестостерона

В большинстве случаев низкий уровень тестостерона провялятся крайне неявно — например, в виде бессонницы. Как мы уже упоминали выше, однозначно диагностировать эту проблему способен лишь врач-андролог на основе анализа крови. Отметим, что стоимость проведения подобного анализа уровня тестостерона невелика даже в платных клиниках.

Снижение объема эякулята. Чем выше уровень тестостерона у мужчины, тем больше семенной жидкости производит организм (3), тогда как на фоне низкого тестостерона объем эякулята обычно падает. При этом промежуток между эякуляциями влияет исключительно на концентрацию сперматозоидов, но не на общий объем семени, как многие ошибочно полагают.

Прекращение ночных эрекций. Здоровый мужчина должен испытывать утреннюю или ночную эрекцию как минимум 3-4 раза в неделю, поскольку она связана скорее с суточными изменениями уровня тестостерона, а не с содержанием снов. Хроническое отсутствие подобных эрекций может быть связано со снижением тестостерона.

Резкие приливы тепла. Снижение уровня гормонов во время мужской андропаузы, как и в случае с женской менопаузой, провоцирует «горячие приливы» (hot flash) — неожиданно возникающее чувство теплоты, начинающееся от головы и спускающееся ниже (4). Потливость в этот момент также резко повышается.

Изменение черт характера. Низкий тестостерон заметно притупляет агрессивность черт мужского характера. Если даже излишне грубое поведение окружающих вас больше не раздражает — не списывайте это на пришедшую с возрастом мудрость. Скорее всего, это снижающийся уровень половых гормонов.

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Низкий тестостерон — причина роста живота

Поскольку тестостерон является важнейшим гормоном для поддержания и набора мышечной массы, снижение его уровня обычно связано с деградацией мускулатуры. Наиболее заметно «сдуваются» бицепсы, мышц груди и ног — при этом вернуть прежний объем мышцам будет сложно даже при помощи регулярных физических тренировок и приема спортивного питания.

Параллельно при низком тестостероне организм начинает набирать лишний вес (прежде всего на животе и на бедрах), так как ответственные за аккумулирование жировых запасов гены крайне чувствительны к пониженному уровню тестостерона в крови. Ситуация усугубляется и тем, что разрастающаяся жировая клетчатка еще сильнее угнетает тестостерон и прочие гормоны (2).

Препараты для повышения тестостерона

Очень часто резкое падение уровня тестостерона (особенно у мужчин в молодом возрасте) сопровождается развитием хронической депрессии. Снижается способность фокусировки на определенной цели, возникает чувство затуманенного сознания, понижается мотивация, развивается апатия. В крайних случаях состояние может приближаться к суицидальному.

Поскольку прием антидепрессантов не способен поднять тестостерон, во многих странах мира лечащий врач имеет право прописывать молодым мужчинам с низким уровнем тестостерона легальный курс анаболических стероидов, являющихся, по сути, синтетическим аналогом этого гормона. Однако перед этим стоит попробовать легальные методы для повышения уровня тестостерона.

Несмотря на то, что плавное снижение уровня тестостерона является нормальной составляющей старения, резкое падение этого гормона может быть вызвано внешними причинами. Если вы отметили у себя вышеприведенные признаки, мы рекомендуем обратиться к врачу за консультацией.

Научные источники:

Andropause, Wikipedia Article, source

9 Warning Signs of Low Testosterone, source

Semen, Wikipedia Article, source

Hot Flashes in Men, source

Source: FitSeven