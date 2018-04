Какую пользу для здоровья приносит плавание

Фото с сайта: FlickrКакую пользу для здоровья приносит плаваниеПлавание — это тренировка для людей всех возрастов, которая помогает сохранять не только физическую форму, но и психическое здоровье.

Фото с сайта: Flickr

Какая польза от плавания?

1. Тренировка всего тела

Польза от занятий плаванием заключается в том, что оно задействует почти каждую группу мышц, человек использует руки, ноги, туловище. Плавание увеличивает частоту сердечных сокращений без нагрузки на организм, увеличивает силу, тонизирует мышцы и помогает управлять весом.

2. Влияет на сердечно-сосудистую систему

Упражнения во время плавания влияют на сердце, легкие и систему кровообращения. Исследования показывают, что плавание может снизить артериальное давление и помогает контролировать уровень сахара в крови.

3. Подходит для всех возрастов

Некоторые виды упражнений при плавании могут быть сложными для неподготовленных людей. Тем не менее, плавание позволяет человеку иметь свой собственный темп. Человек может научиться плавать в любом возрасте, а в большинстве бассейнов есть зона для начинающих и людей, которые предпочитают плавать медленно.

4. Подходит для людей с травмами

Наличие травмы или ортопедических заболеваний, таких как артрит, может затруднить выполнение упражнений. Поскольку вода поддерживает мышцы, плавание предпочитают многие люди, которым тяжело выполнять упражнения.

5. Подходит для людей с ограниченными возможностями

Физическая инвалидность, такая как параплегия, может ограничивать методы тренировки. Поскольку вода обеспечивает сопротивление и поддержку, плавание является идеальным вариантом. Плавание может повысить уверенность и улучшить социальные навыки, может принести пользу людям с умственными отклонениями.

6. Помогает при бронхиальной астме

В дополнение к укреплению сердечно-сосудистой силы, плавание может увеличить объем легких и улучшить контроль над дыханием.

Влажный воздух в крытых бассейнах помогает уменьшить симптомы бронхиальной астмы, но некоторые исследования показывают, что дезинфицирующие химикаты, используемые в бассейнах, могут ухудшить симптомы.

Фото: Youtube / wochit News

7. Облегчает симптомы рассеянного склероза

Люди с рассеянным склерозом могут получить поддержку и устойчивость, которую обеспечивает вода. В одном из исследовании отмечалось значительное снижение боли, когда люди с РС принимали участие в 20-недельной программе плавания. Участники также сообщили об уменьшении слабости и депрессии, связанной с РС.

8. Плавание для беременных — польза

Плавание — польза для организма и рекомендуемая форма упражнений для беременных.

Дополнительный вес может вызвать боль в суставах и мышцах во время беременности. Плавание особенно популярно у беременных, потому что вода может поддерживать этот вес. Плавание помогает чувствовать себя более комфортно, сохраняя при этом форму. Но рекомендуется проконсультироваться с врачом.

9. Польза плавания для похудения

Плавание — польза для здоровья и отличный способ сжечь калории.

10. Разнообразие

Люди, которым скучно выполнять повторяющиеся упражнения, могут увлечься плаванием. Занятия водной аэробикой и поло, а также гонки и дайвинг могут добавить разнообразие.

11. Помогает улучшить сон Исследование пожилых людей с бессонницей показало улучшение сна у тех, кто регулярно занимался плаванием.

12. Повышает настроение

Упражнения высвобождают эндорфины, которые улучшают настроение. Плавание также может повысить уверенность и социальные навыки, которые могут повлиять на самооценку человека.

Экспериментальное исследование, в котором участвовали люди с деменцией, показало, что у тех, кто регулярно плавал в течение 12 недель, улучшилось настроение.

13. Управление стрессом

Плавание — отличный способ снять стресс и беспокойство. Оно также может отвлечь от тревожных мыслей.

14. Доступность

Во многих городах есть общественные бассейны со скидкой. Некоторые предлагают бесплатный доступ в определенное время или бесплатные уроки плавания. Плавание в озере или океане может быть привлекательным вариантом. Но необходимо соблюдать меры предосторожности при плавании в открытых водоемах.

Литература

Yuan W. X. et al. Effects of 8-week swimming training on carotid arterial stiffness and hemodynamics in young overweight adults //Biomedical engineering online. — 2016. — Т. 15. — №. 2. — С. 151.

Fisk M. Z. et al. Asthma in swimmers: a review of the current literature //The Physician and sportsmedicine. — 2010. — Т. 38. — №. 4. — С. 28-34.

Castro-Sánchez A. M. et al. Hydrotherapy for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a randomized controlled trial //Evidence-based complementary and alternative medicine. — 2012. — Т. 2012.

Neikrug A. B., Ancoli-Israel S. Sleep disorders in the older adult–a mini-review //Gerontology. — 2010. — Т. 56. — №. 2. — С. 181-189.

Neikrug A. B., Ancoli-Israel S. Sleep disorders in the older adult–a mini-review //Gerontology. — 2010. — Т. 56. — №. 2. — С. 181-189.