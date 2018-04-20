Что вызывает аллергию: причины и симптомы

Среди наиболее часто встречающихся в настоящее время заболеваний, имеющих корреляцию с образом жизни, следует назвать аллергические заболевания. Эта группа характеризуется в основном тем, что заболевания такого рода являются хроническими, что означает необходимость подвергаться постоянному и регулярному лечению. Возникновение аллергии у человека — это неправильная реакция организма, точнее иммунной системы на различные факторы. Таких аллергенов, в окружающей среде очень много, поэтому аллергия довольно распространена. Среди наиболее известных симптомов появления аллергии следует отметить круглогодичный ринит, астму, сенную лихорадку, в определенных сезонах сыпь, аллергический контактный дерматит, а также аллергия на жала ос и пчел, что может привести к анафилаксии. МедикФорум собрал все, что нужно знать об аллергии, чтобы заметить ее на ранних стадиях и дать отпор болезни.

Причины аллергии

Факторы формирования аллергии на самом деле не объяснены. Ученые создают новые гипотезы и анализируют ситуацию. Часть из них утверждает, что за столь большое количество заболеваний следует обвинять прогресс цивилизации, побочным эффектом которого является растущее количество искусственных веществ. Здесь речь идет прежде всего о всевозможного рода химикатах, неестественных способах производства продовольствия или отравление воздуха. Отрицанием этой теории может послужить тот факт, что имеется много людей с аллергией на полностью натуральные вещества, такие как пыль или растения. В настоящее время много времени проводим в закрытых помещениях, которые были созданы из искусственных материалов и в этом также усматривается причин аллергии. В свою очередь другая гипотеза указывает на причину, лежащую в слишком интенсивной заботе о гигиене. Доказательством этого должно быть то, что аллергия является болезнью развитых стран, в которых можем говорить о значительно более высоком стандарте жизни. В странах, где этот стандарт очень низкий, аллергия является редким недомоганием. Пока что не можем, поэтому рассчитывать на однозначный ответ по поводу роста заболеваемости аллергией.

Симптомы аллергии

Когда организм контактирует с веществом, вызывающим аллергии, он синтезирует антитела, специфические именно для этого вещества. Каждый последующий контакт с этим веществом может быть причиной опасной для жизни реакции организма. Ее симптомами могут быть сыпь, кожные изменения — волдыри и покраснение, заложенность носа и насморк, слезящаяся конъюнктива, боли в животе и понос. Более того, бывает также, что симптомом аллергической реакции являются приступы астмы, отек и даже анафилактический шок. Такого рода симптомы формируются почти мгновенно при контакте организма с аллергеном. Анафилактический шок — это мощная аллергическая реакция, которая может привести к дыхательной недостаточности и коллапсу кровообращения, угрожающая жизни человека. Перед наступлением шока может появиться слабость, одышка, тошнота или головокружение. К анафилактическому шоку могут привести, например, укусы насекомых, если человек страдает аллергией на яд этого насекомого. Если у вас есть первые признаки аллергии, то стоит сдать анализы, чтобы найти аллерген, на который в организме происходит реакция. Кроме того, важно иметь всегда с собой лекарства, которые позволят снять симптомы при их появлении, поскольку в противном случае возможен даже летальный исход. Врачи предупреждают о том, что аллергия — опасное заболевание, но с ним можно жить, если знать все меры безопасности и следить за своим состоянием здоровья. Ранее эксперты рассказали о первых признаках аллергии на секс.