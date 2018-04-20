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Чай для белых зубов гораздо опасней кофе
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Чай для белых зубов гораздо опасней кофе 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Эксперты в области стоматологии рассказали, что чай обесцвечивает зубы гораздо более заметно, чем кофе. Любителям этого напитка следует быть особенно осторожными. Чай является самым любимым безалкогольным напитком среди миллионов россиян, и каждый день в нашей стране выпиваются свыше 200 млн чашек чая. Однако увлечение чаем наносит неожиданный вред цвету зубов, о котором большинство из нас даже не подозревают. Хорошо известно, что кофе при длительном употреблении обесцвечивает зубы, Однако стоматологи из Великобритании утверждают, что чай в этом вопросе оказывает более негативный и выраженный эффект. Поэтому от этого напитка стоит воздержаться тем, кто хотел бы иметь белоснежную голливудскую улыбку. По словам эксперта стоматолога Джордана Кирка, все сорта чая могут вызывать обесцвечивание зубов. Дело в том, что в этом напитке содержатся дубильные вещества танины, которые поглощаются с зубной эмалью. А со временем это приводит к появлению не очень приятного коричневого оттенка. Отметим, что чай содержит несколько компонентов, негативно влияющих на цвет зубов. Среди них теафлавины, теарубигины и теаброунины. Чем более крепким является чай, тем более выраженным его воздействие на зубы. Самый высокий уровень танинов содержится в зеленом чае. Некоторые из этих компонентов относятся к числу антиоксидантов, они помогают уменьшить риск болезней сердца и рака. При этом большое количество дубильной кислоты может вызывать раздражение желудка и повреждения печени, как неоднократно предупреждали эксперты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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