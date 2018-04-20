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Жирная диета приводит к артриту из-за неправильных кишечных бактерий
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Жирная диета приводит к артриту из-за неправильных кишечных бактерий 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Диета с высоким содержанием сыра из молочных коктейлей и чизбургеров связана с усилением артрита и болях в суставах.
Исследователи из Университета Рочестера выяснили, что жирная диета вызывает распространение в кишечнике бактерий, порождающих воспалительные процессы. А они, в свою очередь, способствуют развитию остеоартрита, который называют одним из распространенных побочных эффектов ожирения.
Авторы исследования подчеркивают, что пока у врачей нет способов замедлить развитие остеоартрита и обратить его вспять. И вот теперь появилось предположение о том, что это можно сделать с помощью бактерий.
На первом этапе эксперимента группу лабораторных мышей посадили на диету с большим количеством жирных продуктов питания, которая повторяла западную диету с разного рода бургерами и молочными коктейлями. За считанные недели мыши стали жертвами ожирения. После этого им стали давать пребиотики для изменения баланса кишечных бактерий. Всё это предотвратило развитие артрита и уменьшило интенсивность болей в суставах.
Самое удивительное заключалось в том, что мыши оставались на жирной диете и имели большие объемы лишнего веса, но артрит у них был остановлен. Это еще раз доказывает, насколько важен правильный баланс кишечных бактерий, и подтверждает предположение, что само по себе ожирение не провоцирует артриты. Теперь эти эксперименты необходимо повторить на людях.
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