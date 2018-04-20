Вес остановился при похудении — что делать?

Очень сильно стараетесь, чтобы достичь своих целей относительно поддержания формы и сохранения здоровья. Делаете все, чтобы питаться здоровой пищей и тренироваться, но не теряете в весе. Что происходит? Казалось бы, все делаете хорошо, но это не работает. Посмотрите на некоторые из причин, которые собрал сайт МедикФорум. Эти причины расскажут вам, что делать, если вес остановился во время похудения.

Способ оплаты

Это может показаться странным, но исследования показывают, что если платите наличными, то делаете покупки внимательнее. Почему? Оплата наличными показывает, что есть большее осознание своих расходов, в отличие от момента, когда платите картой. Это может привести к покупке большего количества лишней еды, так как в момент расчета не видите немедленной потери денежных средств. Кроме того, не стоит игнорировать проверенный метод похода по магазинам со списком, соответствующим плану питания, чтобы избежать покупки лишних продуктов.

Недостаток сна Знаете, что недостаток сна не является благоприятным? После бессонной ночи тяжело работать на полных оборотах, а недостаточное количество отдыха отражается не только на действиях, но и на внешнем виде. Стоит считаться с тем, что организм будет пытаться защитить себя от чувства усталости, вызывая желание на употребление высококалорийных закусок, содержащих дополнительное количество энергии.

Лекарства

Если имеется заболевание, требующее длительного применения препарата проверьте, препарат, который используете, не вызывает ли увеличения массы тела. Антидепрессанты, стероиды и даже препараты для лечения изжоги могут привести к тому, что не станете терять килограммы. Еще одним средством, которое может привести к увеличению веса — инъекции контрацептивов, после приема, которых 25% женщин получают 5% или более прибавку массы. Не следует прерывать применяемого лечения без предварительной консультации с врачом. Если подозреваете, что препарат, который принимаете, имеет негативное влияние на вес, скажите об этом врачу и вместе обсудите другие методы лечения.

Выходные

Если целую неделю делаете все, чтобы поддерживать форму, работайте над собой и в выходные дни. Принятый в выходные алкоголь и несоблюдение диеты суммируются с уменьшенным расходом энергии в дни, в которые не ходите на работу. Даже если в течение пяти дней потеряете килограмм, в течение двух дней его легко догнать, что в конце концов, приведет к тому, что все время будете возвращаться к исходным показателям.

Закуски вместо еды Если жуете весь день, употребляя в пищу небольшие количества, то здесь, то там, значит, не даете телу никаких поблажек. Можете думать, что не едите большие порции, истина в том, что не контролируете количество потребляемых калорий, что не способствует потере килограммов. Забудьте о закусках и планируйте конкретные блюда, которые приготовите заранее и возьмете с собой на работу. Это облегчит поддержание диеты и избавит от соблазна купить по дороге что-нибудь не совсем диетическое.

Вознаграждение

Вознаграждение себя за упражнения — это хорошо, и даже рекомендуется для тех, кто ненавидят упражнения. Но должны быть осторожны с такой наградой. История о том, как девушка похудела и разочаровалась в похудении.