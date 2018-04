Почему моча пахнет кофе?

Моча может сказать многое о здоровье человека. На изменение запаха мочи влияет диета, лекарственные препараты, беременность и некоторые заболевания. Мочевыделительная система помогает организму удалить отходы, регулирует объем жидкости организма. Отходы, которые появляются в моче, могут влиять на ее цвет и запах.

Фото: Wellcome Images / Pablo Rojas

Самая распространенная причина, по которой моча пахнет кофе после употребления кофе, заключается в том, что человек просто выпил слишком много этого напитка, но существуют и другие возможные причины.

Другие причины, почему моча пахнет кофе

Здоровая моча должна быть светлой и без запаха. Отходы дают моче свой цвет, запах и внешний вид. Эти продукты могут включать:

переваренный или метаболизированный материал из продуктов и напитков

токсины и аллергены;

гормоны и другие химические вещества;

лекарственные препараты.

Вот некоторые причины, по которым моча может пахнуть кофе:

Употребление слишком много кофе

Кофе содержит более 1000 химических соединений, которые способствуют его аромату, запаху и внешнему виду.

Фото: istockfoto/loooby

Почему после кофе моча пахнет кофе?

Антиоксиданты, называемые полифенолами, в первую очередь ответственны за запах кофе. Полифенолы поглощаются пищеварительным трактом, затем разлагаются и выводятся с мочой. Итак, если человек пьет много кофе, его моча может содержать достаточно высокую концентрацию полифенолов и других кофейных соединений. Это приведет к тому, что у мочи появляется запах кофе.

Обезвоживание

Кофе также содержит стимулятор — кофеин, который увеличивает скорость мочеиспускания и может привести к обезвоживанию. Когда происходит обезвоживание, моча становится более концентрированной, содержит меньше воды и больше отходов.

Определенные напитки и продукты питания

Некоторые продукты и напитки могут вызвать необычный запах или внешний вид мочи. Эти запахи могут иметь различные характеристики, а такие заболевания, как ОРВИ и беременность, могут влиять на обоняние человека.

Продукты, которые изменяют запах мочи:

спаржа;

чеснок;

листовая зелень, особенно капуста;

лосось;

чай;

алкоголь;

пряные продукты.

Ряд заболеваний

Некоторые заболевания, которые могут вызвать изменения запаха мочи или измененное обоняние:

заложенность носа;

воспаление полости рта;

инфекция мочевого пузыря или мочевыводящих путей;

нарушение обмена веществ и печени;

почечная недостаточность;

диабет 2 типа;

фистулы мочевого пузыря.

Запах мочи у беременных

Моча женщины во время беременности может пахнуть по разному, зачастую это вызвано инфекциями мочевых путей (ИМП), гормональными изменениями или обезвоживанием.

ИМП особенно характерны для 6-24 недель беременности.

Многие женщины с ИМП также замечают:

частые мочеиспускания;

боль или спазмы в нижней части живота;

боль и жжение при мочеиспускании.

Бактерии, участвующие в ИМП, могут распространяться на почки и другие органы малого таза, если их не лечить. Беременные женщины, которые испытывают боль в пояснице, тошноту, рвоту, озноб и лихорадку, должны обратиться за медицинской помощью.

Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ)

В первые несколько недель беременности уровень гормона хорионического гонадотропин человека (ХГЧ) в крови быстро растет, и многие женщины сообщают об изменении запаха мочи.

Обоняние у беременных

Некоторые исследования показывают, что женщины имеют повышенное обоняние во время первого триместра беременности. Женщина может заметить изменения запаха мочи, в том числе запах кофе.

Учащение мочеиспускания

Функция почек и мочевого пузыря также меняются во время беременности. Почки начинают работать на 50% сильнее, и это приводит к частому мочеиспусканию и обезвоживанию. Увеличение количества питательных веществ и выделяемых электролитов в моче тоже может изменить запах.

Лечение

Лечение будет зависеть от причины. Зачастую самый эффективный способ — это уменьшить потребление кофе. Люди, которые пьют больше 4 чашек кофе в день, должны пить больше воды, чтобы сбалансировать потребление кофеина.

Если другие продукты и напитки влияют на запах мочи, рекомендуется избегать или ограничивать их потребление.

Некоторые заболевания, такие как диабет 2 типа и инфекция мочевого пузыря, могут изменить запах мочи. Обратитесь к врачу, если моча, пахнущая кофе, сопровождается:

болью, жжением или выделениями при мочеиспускании;

учащением мочеиспускания;

снижением скорости мочеиспускания;

отеком и болью в нижней части живота;

болью в нижней части спины;

тошнотой, рвотой и диареей;

лихорадкой или ознобом;

гриппоподобными симптомами, длящимися дольше двух недель.

