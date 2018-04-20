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Почему моча пахнет кофе?
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Почему моча пахнет кофе? 

Medical Insider 1 час назад
Фото: Medical Insider
Моча может сказать многое о здоровье человека. На изменение запаха мочи влияет диета, лекарственные препараты, беременность и некоторые заболевания. Мочевыделительная система помогает организму удалить отходы, регулирует объем жидкости организма. Отходы, которые появляются в моче, могут влиять на ее цвет и запах.
Фото: Wellcome Images / Pablo Rojas
Самая распространенная причина, по которой моча пахнет кофе после употребления кофе, заключается в том, что человек просто выпил слишком много этого напитка, но существуют и другие возможные причины.
Другие причины, почему моча пахнет кофе
Здоровая моча должна быть светлой и без запаха. Отходы дают моче свой цвет, запах и внешний вид. Эти продукты могут включать:
переваренный или метаболизированный материал из продуктов и напитков
токсины и аллергены;
гормоны и другие химические вещества;
лекарственные препараты.
Вот некоторые причины, по которым моча может пахнуть кофе:
Употребление слишком много кофе
Кофе содержит более 1000 химических соединений, которые способствуют его аромату, запаху и внешнему виду.
Фото: istockfoto/loooby
Почему после кофе моча пахнет кофе?
Антиоксиданты, называемые полифенолами, в первую очередь ответственны за запах кофе. Полифенолы поглощаются пищеварительным трактом, затем разлагаются и выводятся с мочой. Итак, если человек пьет много кофе, его моча может содержать достаточно высокую концентрацию полифенолов и других кофейных соединений. Это приведет к тому, что у мочи появляется запах кофе.
Обезвоживание
Кофе также содержит стимулятор — кофеин, который увеличивает скорость мочеиспускания и может привести к обезвоживанию. Когда происходит обезвоживание, моча становится более концентрированной, содержит меньше воды и больше отходов.
Определенные напитки и продукты питания
Некоторые продукты и напитки могут вызвать необычный запах или внешний вид мочи. Эти запахи могут иметь различные характеристики, а такие заболевания, как ОРВИ и беременность, могут влиять на обоняние человека.
Продукты, которые изменяют запах мочи:
спаржа;
чеснок;
листовая зелень, особенно капуста;
лосось;
чай;
алкоголь;
пряные продукты.
Ряд заболеваний
Некоторые заболевания, которые могут вызвать изменения запаха мочи или измененное обоняние:
заложенность носа;
воспаление полости рта;
инфекция мочевого пузыря или мочевыводящих путей;
нарушение обмена веществ и печени;
почечная недостаточность;
диабет 2 типа;
фистулы мочевого пузыря.
Запах мочи у беременных
Моча женщины во время беременности может пахнуть по разному, зачастую это вызвано инфекциями мочевых путей (ИМП), гормональными изменениями или обезвоживанием.
ИМП особенно характерны для 6-24 недель беременности.
Многие женщины с ИМП также замечают:
частые мочеиспускания;
боль или спазмы в нижней части живота;
боль и жжение при мочеиспускании.
Бактерии, участвующие в ИМП, могут распространяться на почки и другие органы малого таза, если их не лечить. Беременные женщины, которые испытывают боль в пояснице, тошноту, рвоту, озноб и лихорадку, должны обратиться за медицинской помощью.
Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ)
В первые несколько недель беременности уровень гормона хорионического гонадотропин человека (ХГЧ) в крови быстро растет, и многие женщины сообщают об изменении запаха мочи.
Обоняние у беременных
Некоторые исследования показывают, что женщины имеют повышенное обоняние во время первого триместра беременности. Женщина может заметить изменения запаха мочи, в том числе запах кофе.
Учащение мочеиспускания
Функция почек и мочевого пузыря также меняются во время беременности. Почки начинают работать на 50% сильнее, и это приводит к частому мочеиспусканию и обезвоживанию. Увеличение количества питательных веществ и выделяемых электролитов в моче тоже может изменить запах.
Лечение
Лечение будет зависеть от причины. Зачастую самый эффективный способ — это уменьшить потребление кофе. Люди, которые пьют больше 4 чашек кофе в день, должны пить больше воды, чтобы сбалансировать потребление кофеина.
Если другие продукты и напитки влияют на запах мочи, рекомендуется избегать или ограничивать их потребление.
Некоторые заболевания, такие как диабет 2 типа и инфекция мочевого пузыря, могут изменить запах мочи. Обратитесь к врачу, если моча, пахнущая кофе, сопровождается:
болью, жжением или выделениями при мочеиспускании;
учащением мочеиспускания;
снижением скорости мочеиспускания;
отеком и болью в нижней части живота;
болью в нижней части спины;
тошнотой, рвотой и диареей;
лихорадкой или ознобом;
гриппоподобными симптомами, длящимися дольше двух недель.
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