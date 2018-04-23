Принципы ухода за кожей лица весной: советы и пошаговая инструкция

С наступлением первых солнечных деньков весной, так и хочется снять с себя надоевшие за зиму куртки и шапки, выйти на улицу, и наслаждаться оживлением природы. Однако после зимних морозов кожа лица находится в плачевном состоянии. Минусовая температура, сухой воздух в помещениях, ослабленный иммунитет — все это пагубно сказывается на коже. Яркое весеннее солнышко, к сожалению, только усугубляет ситуацию. Так как же вернуть коже здоровый вид? МедикФорум собрал советы по уходу. Первое, и самое важное, это общее оздоровление организма. Состояние кожи напрямую зависит от того, насколько человек здоров. Независимо от типа кожи и имеющихся проблем, общей рекомендацией является соблюдение диеты. Основной составляющей вашего рациона должны стать фрукты и овощи, не жирная рыба и мясо. А мучное, жирное, жаренное и сладкое постарайтесь сократить до минимума. Также рекомендуется пропить курс витаминов для укрепления иммунитета. Посещение бани или сауны помогает вывести токсины, накопившиеся в организме, и очень хорошо сказывается на состоянии кожи в целом.

Как проводить очищение весной?

В любое время года уход за кожей лица должен включать в себя 3 этапа: очищение, тонизирование и увлажнение. Каждая девушка знает, что нельзя ложиться спать, не смыв макияж, но часто это правило нарушает. Это приводит к расширенным порам, черным точкам, высыпаниям и шелушениям. Поэтому правилом номер один должно стать ежедневное снятие макияжа и умывание перед сном. Косметическая индустрия пестрит разнообразием средств для снятия макияжа и умывания. На весенний период выбирайте более щадящие, мягкие варианты. Второй и неотъемлемой частью ухода за кожей весной является тонизирование. Тоник помогает удалить остатки очищающего средства, сужает поры. Следите за тем, что бы тоник не содержал спирта, так как использование спиртосодержащих средств усиливает работу сальных желез, и провоцирует высыпания. Третей частью обязательного дневного ухода за кожей весной является применение увлажняющего крема с защитой от ультрафиолета. Активность солнца весной достаточна высока, поэтому перед выходом из дома обязательно нужно наносить крем с SPF фильтрами. Если кожа склона к появлению веснушек или пигментных пятен, выбирайте средство с SPF фильтром не меньше 30. Для нормальной кожи SPF 10-15 будет достаточно. Ночной уход за кожей должен быть питательным, но в то же время легким. Хорошим решением является применение натуральных косметических масел. Попробуйте каждый день наносить на кожу масло, например авокадо, ши, миндаля, и совсем скоро результат будет заметен не только Вам.

Советы по уходу

Уход за кожей весной, как и в любое другое время года немыслим без масок. Можно использовать как покупные, так и домашние. Отдавайте предпочтение питательным маскам. С наступлением весны люди часто склонны к усталости, апатии. Причиной этого является недостаток солнца за зимний период, сухой воздух в помещениях, малоактивный образ жизни. Это факторы очень негативно сказываются на нашей коже. Старайтесь высыпаться, сбалансировать питание, почаще находится на свежем воздухе и результат не заставит себя долго ждать и ваша кожа засияет здоровым румянцем. Ранее эксперты назвали правила ухода за лицом.