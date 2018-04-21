Как недостаток сна влияет на секс, вес и интеллект

Кто-то и рад бы, но не может выкроить времени на сон, а кто-то ложится вовремя, но не может уснуть. И то, и другое одинаково вредно.

Когда вы отказываете себе в сне (или сон отказывается от вас), это, поверьте, не идет на пользу делу. Да, вы работаете долго, но гораздо менее продуктивно и на пониженных скоростях. А качество работы из-за усталости вы даже не способны адекватно оценить. Как недостаток сна отражается на всех сферах жизни, рассказывает наш эксперт.

Все мы рано или поздно теряем сон. По медицинским критериям бессонница начинается тогда, когда человек не спит три ночи в неделю. В результате страдает весь организм и оказываются затронутыми буквально все сферы жизни.

Интеллект

Известно, что во время сна мозг работает гораздо интенсивнее, чем при бодрствовании. Существует прямая причинно-следственная связь между содержанием амилоида в тканях мозга и развитием бессонницы. Амилоид — это белок, который образует бляшки, формирующие когнитивный дефект и нарастающую деменцию при болезни Альцгеймера. Чем хуже сон, тем выше концентрация амилоида в ткани головного мозга. Во время сна происходит жизненно важный процесс: организм удаляет излишки амилоидов из головного мозга. Люди из группы риска по развитию болезни Альцгеймера чаще жалуются на проблемы со сном, дневную сонливость, ночные пробуждения, чем те, кто не имеет риска развития этой болезни.

Сон влияет на метаболизм. Одно из следствий этого процесса — нарушение обмена глюкозы и, как следствие, лишний вес. Всего одна ночь без сна может снизить чувствительность к инсулину на 30% процентов. Ограничение времени сна до пяти часов за ночь даже на протяжении нескольких дней также вызывает нарушения метаболизма глюкозы. Риск диабета увеличивается в том случае, если человек спит менее семи часов в течение ночи. Поэтому невыспавшиеся люди часто хотят сладкого: из-за сниженной чувствительности к инсулину глюкоза не поступает в клетки, и тело чувствует изнуренность. На исправление последствий потребуется как минимум неделя здорового сна.

Уровень стресса

При недосыпе активируется симпатическая нервная система. Ее активация необходима организму для защиты от стресса, чрезмерного умственного напряжения, повышенной физической нагрузки.

Возбуждаясь, симпатическая нервная система дает выброс гормона норадреналина, который увеличивает пульс, сердечный выброс, повышает давление. Отдых, сон, медитация, релаксация и чувство настоящей любви — это факторы, которые активируют парасимпатическую нервную систему. Она приводит в порядок пульс и возвращает давление к нормальным значениям.

Если вы не спите, то циклы симпатической и парасимпатической систем не чередуются, сливаются — растет уровень воспалительных цитокинов, от чего страдают сосуды. Со временет развивается артериальная гипертензия. Люди, страдающие бессонницей, подвержены большему риску ишемической болезни сердца.

Исследователи медицинской школы при Университете штата Мичиган (США), доказали, что недостаток сна является самым главным фактором, оказывающим отрицательное влияние на желание женщин заниматься сексом. Во время сна увеличивается выработка гормонов, отвечающих за сексуальность. Всего один дополнительный час сна на 14% увеличивает вероятность, что женщина захочет заняться сексом на следующий день.

У мужчин эта сфера жизни из-за хронического недосыпа страдает еще сильнее: снижается уровень тестостерона и, следовательно, либидо.

Тестостерон не только стимулирует мужскую половую систему. Гормон увеличивает синтез белка в мышцах, почках и печени, влияет на плотность костной ткани. Поэтому неразвитость костно-мышечной системы, нарушение полового поведения (снижение либидо) и деградация функций репродуктивной системы могут быть следствием банального недосыпа.

Здоровье

Нарушение полноценного отдыха для организма является одним из ключевых факторов снижения иммунитета. При бессоннице снижается число Т-лимфоцитов, участвующих в опознании и обезвреживании «врагов». При этом, как мы уже сказали, повышается уровень цитокинов, ответственных за воспаление. Даже на прививки от гриппа люди, страдающие от постоянного недосыпа, реагируют тяжело. Организм просто не вырабатывает достаточного количества антител.

Бессонницу связывают с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств. А согласно исследованиям норвежских ученых, у пациентов с хронической бессонницей также в три раза повышен риск развития астмы: кортизол, который отвечает в том числе за наше дыхание, более активен днем. Возможно, астма — это ответ на «занятость» легких в неположенное для этого время.