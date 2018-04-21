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Костромичам теперь лечат рак кожи лица без изменения внешности
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Костромичам теперь лечат рак кожи лица без изменения внешности 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Более 150 костромичей победили рак кожи лица в прошлом году, узнал KOSTROMA.TODAY. Помогла им в этом криохирургия.
В Костроме этот метод начал применяться с января прошлого года.
«Криодеструкция предполагает глубокую заморозку злокачественной опухоли под УЗИ навигацией. Основное отличие от других методов, то что опухоль не удаляется (оставляя дефект тканей и открытую рану), а остаётся на месте и выполняет роль «повязки» и матрицы по которой организм восстанавливает контуры и структуру пролеченного участка кожи или слизистой», — рассказал порталу СМИ44 врач-онколог Костромского онкологического диспансера Антон ГУРИН.
Проще говоря, во время операции лицо не страдает и не травмируется — оно сохраняет свой внешний вид.
До 2017 года криохирургия применялась для лечения рака кожи лица только в ведущих федеральных клиниках. Этот метод используется для лечения всех возрастов при опухолях на веках, губах, ушных раковинах и области носа.
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