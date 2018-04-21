Костромичам теперь лечат рак кожи лица без изменения внешности

Более 150 костромичей победили рак кожи лица в прошлом году, узнал KOSTROMA.TODAY. Помогла им в этом криохирургия.

В Костроме этот метод начал применяться с января прошлого года.

«Криодеструкция предполагает глубокую заморозку злокачественной опухоли под УЗИ навигацией. Основное отличие от других методов, то что опухоль не удаляется (оставляя дефект тканей и открытую рану), а остаётся на месте и выполняет роль «повязки» и матрицы по которой организм восстанавливает контуры и структуру пролеченного участка кожи или слизистой», — рассказал порталу СМИ44 врач-онколог Костромского онкологического диспансера Антон ГУРИН.

Проще говоря, во время операции лицо не страдает и не травмируется — оно сохраняет свой внешний вид.

До 2017 года криохирургия применялась для лечения рака кожи лица только в ведущих федеральных клиниках. Этот метод используется для лечения всех возрастов при опухолях на веках, губах, ушных раковинах и области носа.