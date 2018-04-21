Как выглядеть на все 100: 12 советов голливудского косметолога

Гарольд Лансер пользуется в Голливуде заслуженной славой волшебника: звезды, которые выходят из-под его рук, после процедур поражают цветущим внешним видом и сияющей кожей. Он лично занимается уходом за лицом и телом таких знаменитостей, как Виктория Бэкхем , Бейонсе и Ким Кардашьян , а остальных время от времени консультирует или снабжает уходовой косметикой собственного производства. Секретами по уходу за собой, которые вполне подойдут и для всех нас, он делится в своих бестселлерах. Рассказываем о самом важном — что делать, чтобы всегда выглядеть на все сто?

Делайте пилинг ежедневно

Доктор Лансер полагает, что путь к безупречной коже начинается с ежедневного пилинга. Судя по результатам, которых достигли его подопечные на пути к красоте, он прав. Лучше всего выбрать для использования на каждый день мягкий щадящий скраб, который не будет травмировать кожу.

Наносите увлажняющий крем сразу после умывания

Это нужно делать буквально в течение минуты — сам доктор называет его «правилом 60 секунд». В этом случае между кремом и кожей удержится оптимальное количество влаги. Если же делать это позже, вода успеет испариться с поверхности лица и процедура увлажнения окажется далеко не такой успешной.

Используйте шампунь для очищения лица

Речь идет о шампуне от перхоти — и на первый взгляд такая рекомендация кажется странной. На самом деле такое средство отлично помогает при раздражении кожи и регуляции салоотделения, поскольку в его составе присутствует цинк. Это касается и тех, у кого очень чувствительная кожа.

Забудьте про спонжи

При использовании уходовой и декоративной косметики лучше всего наносить ее просто пальцами — ватные диски впитывают в себя слишком большое количество средства и потому неэкономны. Латексные спонжи часто не проходят полноценной дезинфекции, поэтому служат превосходным рассадником для бактерий.

Не забывайте о праймерах

Дело не только в создании безупречного тона во время макияжа. База обычно — нейтрального химического состава, поэтому замечательно защищает поры от забивания их маслами из декоративной косметики и предупреждает появление акне. Сухая кожа, в свою очередь, получает барьер от потери влаги при пересушивании матирующими средствами.

Учитывайте SPF-фактор косметики

Защита от ультрафиолетовых лучей очень важна, но, прежде чем наносить тон с высоким индексом SPF, нужно обязательно посмотреть — возможно, вы уже использовали перед нанесением макияжа увлажняющий крем с защитой от солнца. В противном случае кожа окажется перегруженной — в идеале нужно использовать легкие формулы комбинированных средств ежедневно.

Проводите сутки в неделю без макияжа

Кожа нуждается в бьюти-детоксе: хотя бы один день в неделю стоит проводить с ненакрашенным лицом. Предварительно его нужно тщательно очистить и нанести питательный или увлажняющий крем. А затем — оставить в покое и тоже отдохнуть.

Не употребляйте алкоголь перед эпиляцией

Даже невинный бокал легкого вина способен снизить эффективность процедуры удаления волос и усилить болевые ощущения. Сбривать нежелательные волоски Лансер советует без дополнительных средства на сухой коже, предварительно обработав ее скрабом и вытерев. После этой процедуры нужно нанести на кожу масло или питательный крем. С помощью таких действий вы забудете о проблеме вросших волос.

Намочите волосы до купания

Перед плаванием в море или бассейне стоит как следует смочить волосы проточной пресной водой. Таким образом локоны окажутся защищенными от вредного воздействия хлорки или соли. После плавания их снова нужно прополоскать, можно нанести ухаживающее масло — например, кокосовое.

Используйте воду комнатной температуры

Это касается воды и для питья, и для умывания: так кожа не будет терять драгоценной влаги со своей поверхности, а чувство стянутости, которое часто ощущается после горячего душа, уйдет насовсем.

Чистите зубы перед завтраком

Дело не только в гигиене зубов и языка: кожа тех, кто привык орудовать зубной щеткой перед завтраком, выглядит лучше. Все объясняется просто — они не съедают с первым приемом пищи огромное количество бактерий, которые скопились во рту за время сна.

Контролируйте мимику

Никто не призывает прекратить проявление эмоций, особенно если они положительные. Но появление носогубных складок может быть спровоцировано излишней мимикой: стоит последить за собой и избавиться от привычки покусывать или сжимать губы, слишком широко улыбаться или чересчур раскатисто произносить гласные звуки.