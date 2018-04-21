«Святой источник» выпустил серию мультфильмов о неизвестных свойствах воды

Не все знают, что питьевой режим — важнейшая составляющая здоровой жизни. Забота о питьевом режиме — одно из направлений, которым уделяют особое внимание в «Святом источнике». Не только дети, но и взрослые забывают регулярно пить необходимое количество воды. Чтобы исправить эту ситуацию, бренд решил запустить ЗОЖ-проект для интернет-пользователей.

«Ты не поверишь последствиям» — совместный проект с Fedor Comix. Семь художников студии создали пять роликов о позитивном влиянии здорового образа жизни. Каждое видео имеет свой жанр: создатели использовали аниме, силуэтную анимацию и другие направления. Каждый герой проекта — это собирательный образ. Они приучили себя регулярно пить воду, заменили на неё другие напитки и заметили изменения в жизни. Герои ощутили перемены во внешности, приток силы и энергии, стали выносливее во время тренировок. Ролики рассказывают о том, как развивать умственные способности, сохранять красоту и молодость и быть успешнее.

Посмотреть серию роликов «Ты не поверишь последствиям» и рассчитать ежедневную норму воды можно на сайте. Статьи по теме Сколько воды нужно пить в день Нужно ли пить воду во время еды, чтобы похудеть Я заставляю себя пить 2 литра воды в день. Я ведь всё делаю правильно? Нужно ли пить много воды

Запись "«Святой источник» выпустил серию мультфильмов о неизвестных свойствах воды" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.