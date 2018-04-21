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Ким Кардашьян рассказала, что сбросила два килограмма благодаря специальной очищающей программе
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Ким Кардашьян рассказала, что сбросила два килограмма благодаря специальной очищающей программе 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ким Кардашьян поделилась постом в Твиттере, в котором рассказала о своей детокс-программе, на которой она сидит уже четыре дня. За время очищения звезда сбросила 4 килограмма, но это еще не предел.
Вся программа очищения длится в течение 7 дней и включает в себя только употребление жидкостей — смузи, соки, супы, чай и вода.
«До сегодняшнего дня я не видела разницы в весе до сегодняшнего дня. Мне нужна была мотивация. В течение следующих трех дней я буду употреблять только жидкости. Помолитесь за меня», — добавила Ким  Она также рассказала, что худеет для бала Met Gala, который состоится 7 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. По ее словам, сбрасывать вес звезда начала довольно давно, но до этого употребляла очень много вредной пищи, поэтому пытается очистить организм.
«Я хочу изменить свой образ жизни и исключить сахар из моей жизни настолько, насколько я смогу. Все 4 дня очищения меня окружали пончики, но я держалась. Я горжусь собой», — написала Ким.
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Женский форум
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