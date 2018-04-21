Эксперты разоблачили несколько «страшилок» о питании

В Сети появились видеоролики с горящим творогом и утверждениями о том, что это означает плохое качество продукта, его возможную подделку. Сотрудники научно-кулинарной программы «Еда живая и мертвая» на НТВ проверили справедливость подобных высказываний, а также прокомментировали другие «ужасы» о питании. В частности, эксперты программы сами поджигали творог, как настоящий, так и поддельный (тот, в котором содержатся растительные жиры). В итоге выяснилось, что как раз настоящий творог загорается первым, но именно это специалисты оценивают как возможный знак подлинности продукта.

«Такой творог суше, с меньшим количеством влаги. Кроме того, в твороге есть жир, и если его хорошо подогреть, то, конечно, он будет гореть. Такие опыты с поджиганием никак не могут говорить о плохом качестве продукта», — отметили специалисты.

Также было проверено утверждение о том, что воду нельзя пить ни до, ни во время, ни сразу после еды, поскольку это разбавляет желудочный сок и вреди пищеварению. Физиологи подчеркивают, что это не так. Резервы организма по выделению ферментов очень серьезны, чтобы выпитая вода помещала ему переварить пищу, утверждают медики. В то же время специалисты уточняют: пить слишком много воды, следуя модным советам, может быть опасным для самочувствия и здоровья. Пить надо ровно столько, сколько требует организм, об этом говорят данные целого ряда научных исследований. Также заблуждением ученые назвали мнение о том, что на ночь есть нельзя. На самом деле наш мозг, сердце, легкие и кровеносная система работают и в ночное время, и им нужна энергия. Некоторые медики убеждены, что небольшой перекус перед сном не вреден, а полезен, так как он помогает избежать гипогликемии — нарушения, вызванной резким понижением уровня сахара в крови, в первую очередь крайне опасного для мозга. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые сочли явным преувеличением утверждение о невероятной пользе яблок для здоровья.