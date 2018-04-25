Как исправить осанку. Быстрый комплекс упражнений для дома и зала

По статистике, 7 из 10 офисных сотрудников имеют неправильную осанку, которая может серьезно осложнять жизнь. Головные и поясничные боли, быстрая утомляемость, раздражительность — все это следствие того, что вы сидите и ходите неправильно.

Пять упражнений, которые помогут быстро исправить осанку, в материале «Советского спорта».

Все асаны сбалансированны. Поэтому нагрузка, которую получает тело во время практики, равномерно распределяется по всем частям тела. Когда работает одна группа мышц, в противовес ей подключается другая. Это помогает нам почувст­вовать себя цельными личностями, без изъянов. Практикуйте 🙏🏻 #Аштанга#йога#yoga#my#life#❤️#блог#о#йоге#гармония#коврик#йога#практика#на#отдыхе#йога#на#природе#здравый#ум#здоровый#образ#жизни#правильная#осанка#красивое#стройное#тело#сила#духа#

Публикация от СПОРТ ¤ ПИТАНИЕ ¤ УПРАЖНЕНИЯ (@_vitasport_)

25 Апр 2018 в 2:24 PDT Упражнение 1. «Звездочка»

Ложимся на живот. Ноги выпрямлены, руки вытянуты вверх и касаются ладонями пола. На счет «раз» поднимаем насколько можем вверх руки и ноги. Задерживаемся в этом положении на 1-2 секунды, затем возвращаемся в исходное. Повторяем 10 раз.

Упражнение 2. Лодочка

Стартовая позиция та же: лежим на животе, руки и ноги вытянуты. Пооднимаем вверх одновременно правую руку и левую ногу, а затем левую руку и правую ногу. Фиксируем тело при каждом подъеме на 1-2 секунды. Повторяем 10 раз.

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Упражнение 3. Прогиб в пояснице

Лежа на животе, ладонями упираемся в пол на уровне груди. На счет «раз» распрямляем руки, поднимая верх тела от пола и растягивая (таз остается на полу). Задерживаемся в этом положении на 1-2 секунды, повторяем 10-15 раз.

Упражнение 4. Кошка

Встаем на четвереньки. На вдохе опускаем голову и пытаемся округлить позвоночник как можно сильнее. На выдохе поднимаем голову и максимально прогибаем спину. Со стороны эти движения похожи на то, как кошка потягивается после сна. Повторяем 12-15 раз.

Упражнение 5. Статика

Становимся к стене, упираясь в нее затылком, лопатками, пятками и ягодицами. Сводим вместе лопатки. Остаемся в этом положении одну-две минуты. Повторяем два-три раза. Именно такая позиция тела считается правильной осанкой. Вы можете обнаружить, что удерживать ее — даже стоя у стены — трудно. В этом случае начинайте с небольших 20-40 секундных подходов, и постепенно увеличивайте время.

Когда научитесь стоять в этом положении от минуты и более, не испытывая дискомфорта, пробуйте ходить и сидеть в нем. Контролируйте себя в течение дня: разводите плечи назад, поднимайте голову, сводите лопатки — приучайте себя не сутулить плечи в течение дня.

Что даст этот комплекс упражнений

Эта небольшой комплекс упражнений можно делать каждый день — утром и вечером. Он выпрямляет позвоночник и убирает горб в грудном отделе, «закачивает» и растягивает мышцы низа спины, устраняет боли в пояснице и шее. По времени эта разминка займет около 10 минут. Выполнять все движения нужно плавно, без рывков. При появлении резких болевых ощущений прекратите занятия.

Как еще можно исправить осанку

"У вас остеохондроз" — все чаще этот диагноз слышат молодые мужчины. Если раньше эту неприятность связывали с возрастом, то сегодня остеохондроз не заглядывает в паспорт. ⠀ WE💪💪NS разбирает 4 причины, по которым может развиться остеохондроз. 📍Неправильная поза. Обратите внимание, в какой позе вы сидите? Если наклоняете голову вперед — пора менять привычку. В шейном отделе позвоночника всегда должен быть небольшой прогиб назад. В противном случае возникает неправильная нагрузка на шею, смещаются шейные позвонки и пережимаются сосуды. Отсюда частые головные боли 😕. Вывод — следите за положением головы и поднимите монитор на уровень глаз. 📍Сутулость. Неправильная осанка или сильный изгиб приводит к неравномерной нагрузке на позвоночник. В итоге изнашивается его грудной отдел. 📍Лишний вес. Еще один враг здоровой спины. От лишних килограммов страдают поясница и ноги, а за ними — ваш позвоночник. 📍Малоподвижный образ жизни. Очевиднее причины сложно придумать, но мы продолжаем сидеть — на работе, за рулем и т.д. Перегрузка в виде статического бездействия накапливается постепенно и потом выстреливает сильной болью. ⠀ Поэтому — прочли этот пост, расправили плечи, подняли голову и пошли гулять 👌 #wellns #остеохондроз #здороваяспина #позвоночник #здоровье #сутулость #головнаяболь #ровнаяспина

Публикация от WELLNS MD Россия (@wellns.md)

18 Мар 2018 в 1:41 PDT — подтягивайтесь и делайте висы на турнике. Обычные подтягивания хорошо растягивают и выпрямляют позвоночник. Параллельно они создают вокруг позвоночника мощный мышечный корсет, способный удерживать его в прямом положении;

Что будет, если есть что попало, но ежедневно делать планку

— занимайтесь с легкими гантелями. К комплексу выше можно добавить три упражнения с легкими гантелями — 1,5-2 кг. Первое — разведение гантелей лежа: лягте на скамью лицом вниз, отводите слегка согнутые руки с гантелями вверх и за спину. Второе — шраги: стоя с гантелями в свободно опущеннных руках, поднимайте ичуть отводите назад плечи, сводя лопатки. Третье — разведение гантелей стоя: стоя, разводите гантели прямыми руками в стороны;

— делайте гиперэкстензии. Гиперэкстензии «закачивают» низ спины, частично убирают поясничный лордоз (прогиб в пояснице) и выпяченный живот. Важно делать гиперэкстензии без дополнительного веса и перерезгибания: в верхнем положении тело должно составлять одну прямую линию;

— делайте упражнения на горизонтальном блоке. Горизонтальный блок, когда вы сидите и тянете трос к животу, сводя лопатки, исправляет осанку и наращивает мышцы спины, нужные для ее поддержания;

— избегайте становой тяги. Ярко выраженная сутулость может привести к тому, что вы не сможете занять положение, нужное для правильного выполнения становой тяги. С большой вероятностью, вы не сможете держать спину прямой на старте и округлите ее при подъеме. Не делайте становую тягу в заде до тех пор, пока не исправите осанку. В противном случае можно получить травму позвоночника.

Внимание! Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом!